Всемирные игры кочевников включили в Список нематериального наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана. В минкультуры сообщили, что их включили в категорию лучших практик по сохранению нематериального культурного наследия.
Такое решение приняли 16 декабря на 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. К сессии министр культуры Азамат Джаманкулов присоединился по видеосвязи из исторического музея в Бишкеке.
«Всемирные игры кочевников теперь признаны не только просто проектом, а мировым культурным наследием», — отметил он.
«Включение номинаций в списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию призвано способствовать большей популяризации нематериального культурного наследия на международном уровне», — отметили в минкультуры.
Всемирные игры кочевников — это продукт Кыргызстана. На играх проводят международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Они проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции. Всемирные игры кочевников 2020 и 2021 года перенесли из-за пандемии COVID-19.
Помимо игр кочевников, от Кыргызстана в Список материального и нематериального наследия ЮНЕСКО внесены 10 объектов, такие как Сулайман-Тоо и трилогия эпоса Манас.