Всемирные игры кочевников включили в Список нематериального наследия ЮНЕСКО от Кыргызстана. В минкультуры сообщили, что их включили в категорию лучших практик по сохранению нематериального культурного наследия.

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Nomad games, rediscovering heritage, celebrating diversity, have just been included on the Register of Good Safeguarding Practices of #IntangibleHeritage.



Congratulations #Kyrgyzstan 🇰🇬! 👏



ℹ️ https://t.co/3OZsb0Phq1 #LivingHeritage pic.twitter.com/M9NYnhWN2r — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 16, 2021

Такое решение приняли 16 декабря на 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. К сессии министр культуры Азамат Джаманкулов присоединился по видеосвязи из исторического музея в Бишкеке.

«Всемирные игры кочевников теперь признаны не только просто проектом, а мировым культурным наследием», — отметил он.

«Включение номинаций в списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию призвано способствовать большей популяризации нематериального культурного наследия на международном уровне», — отметили в минкультуры.

Всемирные игры кочевников — это продукт Кыргызстана. На играх проводят международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

В рамках Всемирных игр кочевников на джайлоо Кырчын в 2018 году организовали этногородок. Фото: официальный сайт президент

Они проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции. Всемирные игры кочевников 2020 и 2021 года перенесли из-за пандемии COVID-19.

Помимо игр кочевников, от Кыргызстана в Список материального и нематериального наследия ЮНЕСКО внесены 10 объектов, такие как Сулайман-Тоо и трилогия эпоса Манас.