Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 777 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 39 человек.

Бишкек — 18;

Ош — 1;

Чуйская область — 9;

Ошская область — 2;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 3;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 1.

В Нарынской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 184 094 случаев заражения коронавирусом.

Республиканский штаб также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 43 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 166 человек.

По данным минздрава, на 16 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 313 пациентов. Еще 351 человек лечатся амбулаторно.

Также на 16 декабря в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 1 млн 174 тысяч человек, а вторую — более 958 тысяч кыргызстанцев.