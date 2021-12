Акимиат Чуйского района намерен трансформировать земли возле башни Бурана под категорию «земли промышленности». Об этом в Facebook написала правозащитница Рита Карасартова. Рита Карасартова. Она задалась вопросом, почему судьбу объектов общереспубликанского значения, хотят решить через решения местного кенеша и без объявления конкурсов на реставрацию на республиканском уровне. «Аким созывает депутатов местного кенеша, чтобы те вынесли решение по поводу земли пастбищ вокруг Бураны и сельхозземли рядом с сахарным заводом, которую хотят поменять на категорию “земли промышленности”. Ни чертежей, ни технико-экономического обоснования, просто делайте сессию и решайте. Почему объекты общереспубликанского значения, хотят решать через местный кенеш, без схода села, без обсуждения и объявления конкурсов на реставрацию на республиканском уровне?», — возмущается она. Правозащитница также отметила, что местный кенеш ранее уже выносил решение объявить на 10 лет мораторий на изменение категорий земель, потому что «сразу начнут ее продавать, перепродавать и в результате что там будет построено будет решать частник, который это выкупит». Что сказали в акимиате? Аким Чуйского района Жыргалбек Шакиев подтвердил Vesti.kg подготовку к трансформации земли в этом районе. Аким рассказал, что на одном гектаре земли возле башни планируется постройка этногородка, краеведческого музея и современных туалетов. Он отметил, что спонсоры уже найдены, а ему нужно, чтобы местный кенеш провел сессию и решил вопрос. «Мы просили местный кенеш решить вопрос, речь о гектаре земли напротив Бураны. Там мы намерены построить этногородок. Уже даже инвесторов нашли. Кроме того, планируется построить краеведческий музей и современные туалеты. Никто не собирается продавать землю. Если местный кенеш в скором времени решит этот вопрос, то строительство начнется уже в новом году. Мы проведем общественные слушания и отчитаемся за каждый сом», — сказал он. Башня Бурана Открытие проекта реставрации башни Бурана в сентябре 2021 года. Фото: Посольство США.

Башня Бурана была построена в X-XI веках. В то время Чуйской долине был расположен город Баласагын. Она служила в качестве минарета, призывающего людей на молитву. Баласагын начал наращивать своё политическое влияние с момента формирования Караханидского каганата в X веке, но в 1219 году был захвачен монголами и перестал существовать в XIV веке. В 2014 году Бурану включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня охраняется государством.

