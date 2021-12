«Коалиция против пыток в Кыргызстане» сообщили, что на заседание в Джалал-Абадском городском суде 15 декабря не пришел один из пяти обвиняемых в пытках. По их словам, в суде должны были рассмотреть дело о пытках в отношении 28-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова. Обвиняемыми в этом деле проходят четверо действующих и один бывший сотрудник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН). По версии следствия, в отношении Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки — били, пинали, на голову надевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой. «Игнорирование прокурора именно судебного процесса о пытках – это вопиющий беспредел. Ведь, они никогда не забывают о своих обязанностях при рассмотрении других дел», — заявил адвокат правозащитной организации «Справедливость» Уткир Джаббаров. По информации правозащитников, еще 12 ноября Ошский горсуд вынес решение в отношении в отношении задержанных и их водворили под стражу в СИЗО-25 Оша. Однако 16 ноября суд не продлил им меру пресечения и подозреваемых отпустили под домашний арест. «Более того все сотрудники не отстранены от должности и продолжают свою работу, несмотря на то, что их дело рассматривается в суде», — отмечают правозащитники. Кроме этого, по их словам, дело поступило в городской суд еще в конце ноября, а заседание назначили на 15 декабря. При этом ни городская, но ни областная прокуратуры все еще не решили кто из них будет представлять сторону обвинения. В суде правозащитники узнали, что прокуратура не отправила своего представителя, потому что обвинение должно поддерживать городская прокуратура и дело было направлено им. «Однако городская прокуратура утверждает, что поручения от областной прокуратуры об участии в этом деле они не получали. По мнению адвокатов, целесообразней участие в суде областной прокуратуры, поскольку дело было расследовано на областном уровне», — сообщили правозащитники.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!