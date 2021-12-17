Председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков 16 декабря сообщил, что служебное расследование в отношении сотрудников ведомства, подозреваемых в коррупции, завершено. О том, что с коррупционной сетью Матраимова связаны 40 человек, после серии материалов от разных журналистов расследователей еще год назад сообщил ГКНБ.

Глава таможни пообещал, что письменно поделится результатами расследования. Пока фамилии этих сорока человек не озвучены. Но ранее журналисты не раз упоминали родственников и соратников Матраимовых в таможне.

Рассказываем, каких таможенников следователи и журналисты-расследователи связывали с коррупционной сетью Райымбека Матраимова.

Экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов. Фото: «Азаттык»

Фигуранты одного уголовного дела

В седьмом созыве появится депутат Нурлан Ражабалиев. Он проходил по делу о коррупции в таможне совместно с Райымом Матраимовым, был признан виновным и приговорен к штрафу в 260 тысяч сомов. Также сообщалось, что он выплатил еще 12 млн сомов за ущерб, нанесенный государству.

Ражабалиев был зампредом таможни. По тому же делу проходил еще один таможенник — Абдыбахаб Боронбаев. Боронбаев также был признан виновным в коррупции и оштрафован на сумму в 260 тысяч сомов. Он возместил ущерб государству в 8 млн сомов.