Председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков 16 декабря сообщил, что служебное расследование в отношении сотрудников ведомства, подозреваемых в коррупции, завершено. О том, что с коррупционной сетью Матраимова связаны 40 человек, после серии материалов от разных журналистов расследователей еще год назад сообщил ГКНБ. Глава таможни пообещал, что письменно поделится результатами расследования. Пока фамилии этих сорока человек не озвучены. Но ранее журналисты не раз упоминали родственников и соратников Матраимовых в таможне. Рассказываем, каких таможенников следователи и журналисты-расследователи связывали с коррупционной сетью Райымбека Матраимова. Экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов. Фото: «Азаттык» Фигуранты одного уголовного дела В седьмом созыве появится депутат Нурлан Ражабалиев. Он проходил по делу о коррупции в таможне совместно с Райымом Матраимовым, был признан виновным и приговорен к штрафу в 260 тысяч сомов. Также сообщалось, что он выплатил еще 12 млн сомов за ущерб, нанесенный государству. Ражабалиев был зампредом таможни. По тому же делу проходил еще один таможенник — Абдыбахаб Боронбаев. Боронбаев также был признан виновным в коррупции и оштрафован на сумму в 260 тысяч сомов. Он возместил ущерб государству в 8 млн сомов. Нурлан Ражабалиев. Фото: AKIpress Известно, что Матраимов дал показания против Ражабалиева и Боронбаева, когда заключил сделку со следствием. Ражабалиев раньше был начальником Юго-Западной таможни, а Боронбаев — Северо-Восточной. В свою очередь, Ражабалиев и Боронбаев также пошли на сделку со следствием. Родня Матраимова в таможне Нурсултан Турсунбаев, племянник Райымбека Матраимова, занимал несколько должностей на таможне, включая должности главного инспектора терминала в Кара-Суу и главы таможенного пункта на КПП «Иркештам». На него жаловались бизнесмены — говорили, что он требует от них взятки. Азизбек Токонов, женившийся на племяннице Райымбека, тоже упоминался в расследовании «Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat из-за обращения бизнесменов. Согласно нескольким источникам, Токонов был главным инспектором терминала в Кара-Суу, но перешел на другую должность после выхода расследования радио «Азаттык» весной 2019 года. Когда Токонова спросили об обвинениях в коррупции, он попросил уточнить, о каких именно обвинениях идет речь. Но когда ему повторили вопрос, он сказал, что журналисты ошиблись номером и положил трубку. Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров выпустили отдельное видео под названием «Таможенная империя Райымбека» — как раз про кадры влиятельного экс-чиновника на бывшем месте работы. Среди перечисленных были и другие родственники Матраимова, которые работали в таможне и, по мнению расследователей, могли иметь отношение к коррупционной сети. Нурсейит Сыдыков — родной племянник Райыма Матраимова, был оперативным работником управления по борьбе с контрабандой в центральной таможне. Таалайбек Токторов — супруг двоюродной сестры Райыма Матраимова. Занимал должность старшего инспектора юго-западной таможни в звании старшего лейтенанта. Два брата Токторова — Эркин и Байсал — также работают в таможне. Искендер Тургунов — родной брат жены Райыма Матраимова Уулкан Тургуновой. Он был замначальника железнодорожной таможни «Север». Асанбек Мурзакасымов — зять Искендера Матраимова, брата Райымбека. Мурзакасымов был инспектором таможни Кант, терминала «Юнилаб». Этот терминал фигурировал и в расследовании «Клооп», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat о «таможенной империи» Матраимова. Читать по теме: Как построить таможенную империю Алмазбек Арзиев — ушел на пенсию в должности начальника отдела процедур таможенной службы. Сват Искендера Матраимова. Руслан Раманов — был инспектором пункта «Карамык». Брат супруги Искендера Матраимова. Запарбек Айдаров — известен под именем «Зафар». Был главным инспектором таможни Бишкека. Сват Тилекбека Матраимова — еще одного брата Райымбека. Эркинбек Айдаров — брат Запара Айдарова, был инспектором железнодорожной таможни в Кара-Суу. Токтоболот Тилекбеков — сын Тилекбека Матраимова. С 2020 года работает в таможне. Бектур Медеров — двоюродный брат Раима Матраимова. Стал инспектором таможни «Манас». Семетей Анарбаев — сын главы финразведки Гуламжана Анарбаева — свата семьи Матраимовых. Был принят в кадровый резерв таможни. Алиханторо Марифов — сына свата Матраимовых. Инспектор юго-западной таможни. Айжан Нурмаматова — своячница Ислама Матраимова. Инспектор отдела архива в таможне. «Окул бала». Крестные отцы и дети в таможне Журналисты связывают Матраимова с разными чиновниками не только по кровному родству и сватовству. Общеизвестно, что некоторые чиновники приходятся крестниками разным влиятельным членам клана Матраимовых. Эламан Жунусов — был старшим инспектором таможни «Манас». Сын певца Ибрагима Жунусова. По информации журналистов, крестник Райыма Матраимова. Спортсмены в таможне Еще одна связь с Матраимовыми — членство в их клубе «Эрем». Например, журналисты «Клоопа», «Азаттыка», OCCRP и Bellingcat выяснили, что семьи Матраимовых и китайского клана контрабандистов Абдукадыр установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане через доверенных лиц. Некоторые из этих людей были родными Матраимовых. Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов. Кылычбек Саркарбаев. Например, Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступает в чемпионате Евразии Mix Fight Combat. Он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых на юге Кыргызстана. А борец Съездбек Кошоев был временным владельцем отобранного у другого бизнесмена терминала «Юнилаб». Данияр Абдраимов — главный тренер футбольного клуба “Эрем”. Также он был инспектором юго-западной таможни. Адилет Култаев — был замначальника отделом юго-западной таможни, игрок футбольного клуба «Эрем». Эламан Аринов — игрок «Эрем», был инспектором юго-западной таможни. Нуртилек Жайлообаев — был сотрудником отдела по борьбе с контрабандой оперативной таможни. Он тоже игрок футбольного клуба «Эрем». Жамалидин Мусаев — известный волейболист, игрок сборной Кыргызстана по волейболу и волейбольной команды спортклуба «Эрем». Сотрудник Центральной таможни. Асан Сатыбалдиев тоже играет в волейбольной команде «Эрем» — он сотрудник Центральной таможни. Кумар Жалиев — известный кикбоксер. Работал в отделе таможенного сопровождения. Расследователи Токтакунов и Темиров считают, что на самом деле Жалиев — телохранитель Райымбека Матраимова. Илимбек Аттокуров — тренер клуба «Эрем» по дзюдо. Попал в резерв кадров таможни. Кроме того, есть Нургазы Жорошев, которого также упоминали Токтакунов и Темиров. Он известен, как оперативный работник по борьбе с контрабандой. Его подозревали в нападении на оператора «Азаттык», когда у журналистов к тому же отобрали камеры и телефоны.

