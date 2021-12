В «Джалал-Абад Электро» дали разъяснение по поводу задержания двух сотрудников Ноокенского РЭС (район электрических сетей). По информации госпредприятия, в конце 2018 года они провели проверку Ноокенского РЭС в составе комиссии из 8 человек. В ходе проверки было установлено, что сотрудники организации, кассир У.Исакова, инженер А.Камбаров и бывший главный бухгалтер по расчетам электроэнергии «Джалал-Абад электро» М.Рахматов, в сговоре подделывали ячейки, выдаваемые для наличных выплат в «РСК Банке». В результате махинаций, в 2015-2018 годы сотрудники «Джалал-Абад электро» нанесли ущерб предприятию в сумме 9 млн 601 тысяча сомов. В январе 2019 года специальная комиссия передала материалы дела правоохранительным органам. «Следствие правоохранительные органы начали в 2019 году, 3 дня назад были задержаны двое сотрудников», — сообщили в «Джалал-Абад электро». Кассир Ноокенского РЭС и инженер по расчетным счетам подозреваются в незаконном присвоении 9,6 млн сомов. 13 декабря их водворили в ИВС на два месяца. 15 декабря суд изберет меру пресечения в отношении задержанных.

