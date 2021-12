В Бишкеке 16 декабря прошла городская встреча «Шааркана», где горожане обсуждали проблемы загрязнения воздуха и пути их решения. На встрече выступил и заведующий отделом анализа и мониторинга реформ администрации президента Азамат Темиркулов. Выступая перед горожанами он обозначил несколько причин смога в столице. «У любой проблемы есть причины, чтобы решить проблему нужно найти причину и нейтрализовать ее. Какая причина в грязном воздухе? Отопление углем, а где? В частных домах и жилмассивах», — отметил Темиркулов. Представитель администрации добавил, что еще одна причина загрязнения воздуха это большое количество машин в центре города и его хаотичная застройка. Граждане предложили Темиркулову для решения этих проблем заняться развитием жилмассивов и децентрализовать центр Бишкека, чтобы разгрузить город, с чем он согласился. Смог в Бишкеке Жители Бишкека уже несколько лет страдают от смога в зимний период. Основные загрязнители — ТЭЦ Бишкека, старый автопарк и угольное отопление в частном секторе. Экологическое движение MoveGreen ранее представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке. Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США. Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека. Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор. Для борьбы со смогом кабмин даже образовал чрезвычайную межведомственную комиссию для борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Комиссия займется принятием неотложных мер по охране здоровья граждан и разработкой решений для борьбы со смогом. «Решение принято для принятия неотложных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке, выявления причин и источников загрязнения воздушной среды», — сообщили в кабмине. Читать еще: Эколог: Туман в Бишкеке может быть очень опасен для человека

