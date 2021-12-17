В Союзе охраны природы NABU Кыргызстан рассказала журналистам «Клоопа», что 17 декабря им доставили раненую птицу выпь неравнодушные граждане.
Ветеринар NABU Бакыт Ажыбеков рассказал, что у птицы было полностью сломано одно крыло.
«Мы попытались прооперировать и поставить на место [сломанные кости], но не получилось. Стало понятно, что крыло никогда не восстановится, его пришлось ампутировать», — рассказал Ажыбеков.
Он добавил, что после операции птицу отправили в реабилитационный центр, а затем ей смогут вынести ветеринарное заключение. С ампутированным крылом в дикой природе птице не выжить.
В NABU отметили, что причины ранения птицы им не известны. Они также призвали граждан быть бережнее к окружающей среде. Птицу накануне подобрали неравнодушные граждане, которые и отвезли ее в центр.
Птица выпь гнездится от Португалии до Японии и Сахалина. На юге ареал ее обитания распространяется до северо-западной Африки, Афганистана и Кореи. Зимовку выпь проводить на севере Индии и юго-востоке Китая.