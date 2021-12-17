Сегодня, 17 декабря, свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев находится на своем заключительном допросе в ГКНБ в качестве свидетеля по делу о Кумторе. Об этом «Клоопу» сообщил его соратник, экс-руководитель аппарата премьер-министра Бекболот Талгарбеков.

Талгарбеков рассказал, что следователь допрашивает Аскара Акаева в последний раз. Он отметил, что свергнутый президент улетит в Москву в течение двух дней.

На вопрос, прилетит ли Акаев в Кыргызстан снова, Талгарбеков ответил, что это не исключено.

«Да, конечно, может прилететь, ведь дорога открыта», — ответил он.

Возвращение Аскара Акаева в Кыргызстан

Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскара Акаев прилетел в Бишкек 14 декабря. На следующий день его допросили в ГКНБ по делу «Кумтора».

«Мы дали подписку о неразглашении. Возможно, его вызовут на допрос еще раз в течение этой недели. Возможно, Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца этой недели», — сказал его адвокат Айбек Самарбеков.

Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан. В первый раз он приехал в страну 2 августа 2021 года спустя 16 лет после своего побега.

Акаев Аскар Фото: Клооп

Тогда Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли на допрос в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор» — оттуда он вышел уже к вечеру. В Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу.

За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине.

Совместный ужин Акаева, Бейшеналиева и Сопуева. Фото: AKIpress



8 августа стало известно, что Акаев улетел в Москву — перед этим бывший президент заявил, что хотел бы вернуться на родину.

После того, как Акаев улетел, ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В документе говорилось, что Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по нескольким соглашениям, заключенным во время реализации проекта.

Свержение Акаева

Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Абсолютное большинство голосов – до 90% получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвертый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что Акаев покинул страну вместе со своей семьей и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов».