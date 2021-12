Токтобубу Оргалча прокомментировала решение ЦИК, которая недавно признала её депутаткой от партии «Альянс». Видеообращение женщина опубликовала на своей странице в фейсбуке. Оргалча отметила, что получила мандат «законно» и подчеркнула, что между ней и сопартийцем Жанаром Акаевым «нет никаких противоречий». Ранее члены ЦИК изменили положение о соблюдении гендерной квоты: в партиях, получивших 3 мандата, один должен принадлежать женщине, при 7 мандатах женщинам передается 3. Акаев, который является седьмым списке партии, получал мандат до изменений ЦИК. Но после того, как Центризбирком изменил положение о гендерной квоте, его мандат перешел Токтобубу Оргалча — третьей женщине в «Альянсе» по количеству голосов. О своём гражданстве Токтобубу Оргалча (Тохутибуби Оуерхалика) родилась в 1972 году в Китае, она этническая кыргызка. Оргалча сменила гражданство КНР на кыргызское лишь в 2018 году. «После того, как меня признали депутаткой среди народа начали распространять много слухов обо мне, говорят, что я уйгурка, китаянка и шпионкой называют. Это все неправда. Мои предки из Ат-Баши […] в 1916 году они бежали в Китай», — рассказала Оргалча в видеообращении. По её словам, после того, как она получила кыргызское гражданство, то отказалась от китайского. Связь с первой леди Кроме того, Оргалча заявила, что не знакома с супругой президента Айгуль Жапаровой. Он отметила, что видела Жапарову «только по телевизору». При этом, Оргалча подчеркнула, что поддерживает политику нынешней власти. Айгуль Жапарова и Токтобубу Оргалча. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Оргалча близкая подруга первой леди. Эту информацию уже также опроверг пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев. Читать по теме: Айгуль Жапарова не знакома с Токтобубу Оргалча — пресс-секретарь президента Позиция Акаева Сам Жанар Акаев считает, что решение ЦИК поменять положение о гендерной квоте после оглашения победителей — настоящая трусость и не подлежит никакому объяснению. По его словам, он всегда был за гендерное равенство и поддерживал законы по женской квоте. Акаев также отметил, что в решении Центризбиркома не обвиняет Токтобубу Оргалча. «История все рассудит. Справедливость обязательно восторжествует. Не обвиняю в решении ЦИКа Токтобубу Оргалча, дело не в ней, а в ЦИК», — заявил он. Между тем, сопредседатель «Альянс» Мирлан Жеенчороев сообщил, что партия намерена подать в суд на Центризбирком в ближайшее время. «Мы советуемся с юристами партии. До этого документ не нашел поддержки, а после выборов его одобрили, что бросает тень сомнения на итоги выборов. Я надеюсь, что в правовом государстве мы сможем решить все через суд», – сказал Жеенчороев. Читать по теме: Жанар Акаев не получит мандат депутата. «Альянс» намерен подать в суд на ЦИК 15 декабря ЦИК признала выборы депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу состоявшимися. В парламент прошли партии «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. Окончательные итоги парламентских выборов Центризбирком должен объявить до 18 декабря.

