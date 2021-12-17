В Бишкеке 17 декабря команда администрации президента сыграла товарищеский футбольный матч, посвященный 100-летию кыргызского футбола.

Турнир транслировали на общественном телеканале «КТРК Спорт». В составе администрации президента участвовали глава страны Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и ряд министров.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать и они начали публиковать мемы с футбольного матча, где играл Жапаров.

Кто-то уже фантазирует, что президент попадет в один из известных испанских футбольных клубов.

А тут сравнили игру Жапарова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

А некоторые пользователи, что президент получит за свою игру «Золотой мяч» — одну из самых престижных футбольных наград.

Припомнили Жапаров и его слова о том, что у него не всегда хватает времени сходить даже в туалет.

Другие пользователи переживали за судьбу вратаря «Өнөр», который случайно попал рукой по лицу президента.

В футбольном турнире также участвуют команды, представляющие бизнес-сообщество, спортивные федерации, журналисты и деятели культуры. Первый матч команда администрации президента сыграла с командой «Өнөр» в ничью со счетом 2:2.