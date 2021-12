В Бишкеке 17 декабря команда администрации президента сыграла товарищеский футбольный матч, посвященный 100-летию кыргызского футбола. Турнир транслировали на общественном телеканале «КТРК Спорт». В составе администрации президента участвовали глава страны Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и ряд министров. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать и они начали публиковать мемы с футбольного матча, где играл Жапаров. Кто-то уже фантазирует, что президент попадет в один из известных испанских футбольных клубов. А тут сравнили игру Жапарова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. А некоторые пользователи, что президент получит за свою игру «Золотой мяч» — одну из самых престижных футбольных наград. Припомнили Жапаров и его слова о том, что у него не всегда хватает времени сходить даже в туалет. Другие пользователи переживали за судьбу вратаря «Өнөр», который случайно попал рукой по лицу президента. В футбольном турнире также участвуют команды, представляющие бизнес-сообщество, спортивные федерации, журналисты и деятели культуры. Первый матч команда администрации президента сыграла с командой «Өнөр» в ничью со счетом 2:2.

