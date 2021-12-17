Иногда родственники оставляли меня без еды и рядом с кроватью ставили стакан воды — я смачивала рот водой, а бывало, что пила взахлеб, чтобы насытить чем-то желудок. Не хотелось лишний раз мешать и злить своих родственников. В то время мне не хватало теплых слов и поддержки, меня окружали лишь упреки и обвинения. Иногда я отдавала всю свою пенсию родственникам, думая, что ко мне будут лучше относиться. Но этого не случалось.

Родственники хотели поскорее от меня избавиться и упрекали: «Да когда ты уже начнешь ходить?! Никогда ходить не будешь!» Когда я была здоровой, во мне была стойкость, которую я сохранила и после аварии. Родственники говорили, что я заслужила инвалидность: «Даже будучи инвалидом, твой характер не меняется. Вот тебя Бог наказал, что ты ползаешь. Правильно сделал». Больнее всего бьют слова. Даже если я была с ними в чем-то не согласна, я не спорила с ними, соглашалась. Говорила, что они правы, чтобы не доставлять им неудобств и не попасть под горячую руку.

Будучи прикованной к постели, я не могла самостоятельно справлять нужду и носила подгузники. Без посторонней помощи я не могла их поменять, приходилось просить родственников. Иногда они очень агрессивно относились к этому — матерились, били меня по телу, когда меняли подгузники.

В какой-то период мои родственники так часто били меня, что я от страха спрятала нож под подушкой. Думала, если это снова случится, то я ударю их ножом или порежу сама себя. В моей голове были мысли о суициде, я думала, что никому больше не нужна. Иногда я выпивала алкоголь, чтобы как-то отвлечься от этих мыслей.

Все это время со мной находился маленький сын, который все это видел и относился ко мне с теплом. Он получил сильную психологическую травму — я поняла это только недавно. Тогда я была в депрессии и даже не могла защитить себя, не говоря уже о сыне. Сейчас я вышла из этого периода и иногда напоминаю сыну: «В каком бы состоянии я не была, я твоя мама. Смотри, я такая же красивая, как раньше».

После этих девяти месяцев я полгода училась сидеть в коляске. Я стеснялась, носила темные очки и шляпу. Раньше, когда я ходила, была уверенной в себе, успешно работала. Я не хотела показываться, что я стала такой жалкой. Не хотела, чтобы люди видели как я страдаю. Никому не жаловалась.

Тогда я поняла, что я сильная — даже будучи одинокой, голодной, я никогда не плакала, старалась не выглядеть бедняжкой глазах родственников, держалась стойко. Я просила у Бога лучшей жизни, стала более дисциплинированной.

Восстановиться мне помогли женщины из нашего сообщества. Глава Общественного объединения союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова звала меня на тренинги и лагеря, где мне показывали как лучше пользоваться коляской. От них я получила поддержку. Постепенно я перестала стесняться своего статуса и стала увереннее появляться в обществе.

Сейчас моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Я съехала от этих родственников, вышла замуж за мужчину, который меня поддерживает. Иногда мы видимся с этими родственниками — я с улыбкой их встречаю, угощаю чаем, но всегда помню какие они люди. Я научилась прощать всех людей, чтобы чувствовать себя лучше. Я отношусь к ним с теплом и с чистыми намерениями, без фальши.

У меня всегда есть запасной план, если вдруг что-то произойдет и я снова буду в ком-то нуждаться. Сейчас я домохозяйка, делаю все дела по дому. Раньше у меня был простой дом, но сейчас в нем есть все условия для меня — муж пристроил удобный пандус к дому, удобную раковину и убрал преграды.

Я могу самостоятельно дома стирать, готовить, мыть посуду. Также я хожу на разные тренинги для саморазвития и личностного роста от организаций для людей с инвалидностью. Они помогают мне чувствовать себя лучше, быть более уверенной.