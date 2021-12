Президент Садыр Жапаров высказался о ситуации с непопаданием кандидата от партии «Альянс» Жанара Акаева в новый созыв парламента. Своё мнение глава государства опубликовал на своей странице в фейсбуке. Что случилось? 15 декабря ЦИК признала выборы депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу состоявшимися. В парламент прошли партии «Ата-Журт Кыргызстан» — 15 мандатов, «Ишеним» — 12, «Ынтымак» — 9, «Альянс» — 7, «Бутун Кыргызстан» — 6, «Ыйман Нуру» — 5. Однако, перед этим члены ЦИК изменили положение о соблюдении гендерной квоты: в партиях, получивших 3 мандата, один должен принадлежать женщине, при 7 мандатах женщинам передается 3. Акаев, который является седьмым списке партии, получал мандат до изменений ЦИК. Но после того, как Центризбирком изменил положение о гендерной квоте, его мандат перешел Токтобубу Оргалча — третьей женщине в «Альянсе» по количеству голосов. После этого пользователи соцсетей предположили, что за происходящим может стоять супруга главы государства Айгуль Жапарова и называли её подругой первой леди. Тем самым скандал с непопаданием в новый созыв парламента Жанара Акаева достиг и президента Садыра Жапарова. Позже эти предположения опровергли и в пресс-службе главы государства, и сама Токтобубу Оргалча. Что сказал Жапаров? Жапаров отметил, что люди в его окружении советуют ему «не отвечать на такое, так как это не его уровень». Однако, по его словам, если не отвечать, то некоторые могут поверить, что эти «слухи» правда. «Я пообещал всему народу, что не буду повторять ошибок прежних [президентов]. Они [бывшие президенты] прислушивались к своему окружению, думали “действительно не мой уровень” и не отвечали на резонансные темы. В итоге вызвали всеобщее возмущение. В результате было три революции», — отметил он. По словам Жапарова, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила ему, что к ней кто-то приходил и «просил договориться с президентом и поддержать Акаева». Глава государства написал, что ответил Шайлдабековой так: «решайте только по закону и справедливости, никто не должен вмешиваться в вашу работу» «Жанар иним (братишка), если у тебя самого внутри полно гнили, не считай, что я тоже такой же», — написал президент. Глава государства заявил, что нынешняя власть ни разу не вмешивалась в работу ЦИК. «Если они примут незаконное решение, они будут привлечены к ответственности. Я с самого начала ставлю такое условие», — отметил Жапаров. Президент попросил не приплетать свою супругу к партии Альянс и Токтобубу Оргалча. Он отметил, что Айгуль Жапарова не знакома с Оргалча. «Раньше приплетали [Айгуль Жапарову] к париии “Эл Үмуту”, сейчас к “Альянсу”? “Альянс” же заявляет, что они оппозиционная партия. […] Айгуль Жапарова не только не решает судьбу депутатов, но и не назначает даже уборщицу [куда-то] и не будет этого делать. У нее только одна работа — помогать сиротам и вдовам», — написал Жапаров. Жапаров в своём обращении удивляется тому, что представители партии «целый месяц были вместе, встречались с избирателями, нахваливали друг друга, а сегодня вдруг очерняют» Оргалча. «Говорите: “Шпион, уйгурка, приехала откуда-то”. Это не понравится и богу», — написал президент. Токтобубу Оргалча (Тохутибуби Оуерхалика) родилась в 1972 году в Китае, она этническая кыргызка. Оргалча сменила гражданство КНР на кыргызское лишь в 2018 году. По её словам, после того, как она получила кыргызское гражданство, то отказалась от китайского. Жапаров предложил создать комиссию и совместно с членами ЦИК пересчитать относительно соблюдения гендерной квоты в партиях. «Вы все хорошо разбираетесь в подсчетах […] По закону не менее 30% состава должны быть женщины. Если превышает более 30%, мандат Жанара Акаева отобрали, вынеся неправильное решение, тогда возбудите дело, привлечем к ответственности», — сказал Жапаров. Слева направо: Жанар Акаев, Садыр Жапаров и Токтобубу Оргалча. Позиция Акаева и Оргалча Сам Жанар Акаев считает, что решение ЦИК поменять положение о гендерной квоте после оглашения победителей — настоящая трусость и не подлежит никакому объяснению. По его словам, он всегда был за гендерное равенство и поддерживал законы по женской квоте. Акаев также отметил, что в решении Центризбиркома не обвиняет Токтобубу Оргалча. «История все рассудит. Справедливость обязательно восторжествует. Не обвиняю в решении ЦИКа Токтобубу Оргалча, дело не в ней, а в ЦИК», — заявил он. Токтобубу Оргалча в свою очередь отметила, что получила мандат «законно» и подчеркнула, что между ней и Акаевым «нет никаких противоречий». Между тем, сопредседатель «Альянс» Мирлан Жеенчороев сообщил, что партия намерена подать в суд на Центризбирком в ближайшее время. Что говорит ЦИК? В Центризбиркоме же подчеркивают, что изменили положение о соблюдении гендерной квоты «до принятия решения ЦИК о подведении итогов голосования». Также в комисии добавили, что само постановление они привели в соответствие согласно конституционному закону о выборах. «Вызывает большое сожаление тот факт, что кандидат политической партии, лидер которой был инициатором введения преференциальной избирательной системы и резервирования квот для женщин, сегодня устраивает спекуляции вокруг этого вопроса и вводит в заблуждение общественность вместо того, чтобы следовать требованиям конституционного закона, который, в свою очередь, был принят ими — депутатами Жогорку Кенеша», — отметили в Центризбиркоме.

