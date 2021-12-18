Кыргызстанец Александр Волкодав прошел в полуфинал музыкального шоу «Голос». В четвертьфинале он спел Pretty Woman Роя Орбисона, песню, известную миру по фильму «Красотка».

В полуфинал участников выбирали по зрительскому голосованию. Так из 12 участников были выбраны восемь полуфиналистов:

Александр Волкодав;

Алишер Каримов;

Татьяна Качурина;

Элина Пан;

Ернар Садирбаев;

Ильхом Тагиров;

Вячеслав Явкин.

Что пел Волкодав до этого?

Кроме Волкодава в шоу участвовал и другой кыргызстанец — Адилет Жумабеков. Он был в команде Дмитрия Билана, но в третьем этапе шоу наставник выбрал другого артиста.

Что пел Жумабеков на шоу?

Жумабеков и Волкодав не едиственные кыргызстанцы, хорошо показавшие себя на этом шоу. Кыргызский певец Кайрат Примбердиев дошел до финала в 2016 году и занял третье место.

Что пел Примбердиев?