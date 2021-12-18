Кыргызстанец Александр Волкодав прошел в полуфинал музыкального шоу «Голос». В четвертьфинале он спел Pretty Woman Роя Орбисона, песню, известную миру по фильму «Красотка».
В полуфинал участников выбирали по зрительскому голосованию. Так из 12 участников были выбраны восемь полуфиналистов:
- Александр Волкодав;
- Алишер Каримов;
- Татьяна Качурина;
- Элина Пан;
- Ернар Садирбаев;
- Ильхом Тагиров;
- Вячеслав Явкин.
Что пел Волкодав до этого?
Кроме Волкодава в шоу участвовал и другой кыргызстанец — Адилет Жумабеков. Он был в команде Дмитрия Билана, но в третьем этапе шоу наставник выбрал другого артиста.
Что пел Жумабеков на шоу?
Жумабеков и Волкодав не едиственные кыргызстанцы, хорошо показавшие себя на этом шоу. Кыргызский певец Кайрат Примбердиев дошел до финала в 2016 году и занял третье место.
Что пел Примбердиев?
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