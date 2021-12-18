Кыргызстанец Александр Волкодав прошел в полуфинал музыкального шоу «Голос». В четвертьфинале он спел Pretty Woman Роя Орбисона, песню, известную миру по фильму «Красотка».

В полуфинал участников выбирали по зрительскому голосованию. Так из 12 участников были выбраны восемь полуфиналистов:

  • Александр Волкодав;
  • Алишер Каримов;
  • Татьяна Качурина;
  • Элина Пан;
  • Ернар Садирбаев;
  • Ильхом Тагиров;
  • Вячеслав Явкин.

Что пел Волкодав до этого?

Кроме Волкодава в шоу участвовал и другой кыргызстанец — Адилет Жумабеков. Он был в команде Дмитрия Билана, но в третьем этапе шоу наставник выбрал другого артиста. 

Что пел Жумабеков на шоу?

Жумабеков и Волкодав не едиственные кыргызстанцы, хорошо показавшие себя на этом шоу. Кыргызский певец Кайрат Примбердиев дошел до финала в 2016 году и занял третье место.

Что пел Примбердиев?

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