Айзада Канатбекова В Бишкекском горсуде 17 декабря продолжили рассматривать апелляцию сторон по делу о похищении Айзады Канатбековой. Девушку похитили шесть человек для принудительного вступления в брак. Один из похитителей — Замирбек Тенизбаев — изнасиловал Канатбекову, а затем ее убил. После этого он покончил с собой. Остальных похитителей приговорили к разным срокам: от 6,5 до 7 лет лишения свободы. Однако обвиняемые не согласились с приговором и обжаловали его. Они просят пересмотреть решение первой инстанции. Потерпевшая сторона — мать погибшей Назгуль Шакенова — просит изменить приговор в части возмещения суммы морального и материального ущерба. По решению первой инстанции, все пять обвиняемых должны были выплатить всего 100 тысяч сомов. Потерпевшая сторона не согласна с этим, и просит суд взыскать с каждого подсудимого по 100 тысяч сомов. О том, как проходили прошлые заседания по делу о похищении Айзады Канатбековой можно прочитать здесь. Что было на заседании? На прошлом заседании судебная коллегия допросила Назгуль Шакенову и двух подсудимых: Орозбека Нурумбетова и Сыймыка Молдосариева. Тогда оба подсудимых изменили свои показания в некоторых местах, а Нурумбетов сказал, что только он помогал Тенизбаеву в похищении. Продолжили менять показания в некоторых подсудимые и на заседании 17 декабря. Так Кубаныч Токон уулу сказал, что не признаёт вину. Однако, на заседаниях первой инстанции он частично ее признавал. По словам Токона уулу, он встретился с подсудимыми утром перед похищением случайно. Он утверждает, что не знал о намерениях Тенизбаева похитить девушку и просто хотел доехать до дома. Токон уулу рассказал, что когда они приехали на место, где похитили Канатбекову, Тенизбаев попросил помощи в похищении, но он отказался, так как знал, что это преступление. По его словам, он видел момент похищения и слышал крики девушки, которая звала на помощь. Он утверждает, что не несколько раз говорил Тенизбаеву, что лучше не похищать девушку, а просто с ней «поговорить». «Я тогда не подумал [обратиться в милицию]. И не могу предположить, что все так случится», — сказал он. Ажикабыл Рысбай уулу, который был таксистом, также сказал, что не признает вину. Однако, на заседаниях первой инстанции он частично ее признавал. Рысбай уулу рассказал, что из подсудимых был знаком с подсудимыми Орозбеком Нурумбетовым и Замирбеком Раманкуловым. Они, по его словам, попадались ему как клиенты. Он утверждает, что не знал о планах Тенизбаева похитить девушку. По его словам, Тенизбаев заранее дал ему 500 сомов и поручил ехать за его машиной, а позже довезти Нурумбетова и Токон уулу до дома. Рысбай уулу рассказал, что узнал о похищении только тогда, когда когда они приехали на место, где похитили Канатбекову. Тенизбаев попросил помощи у Токона уулу, но тот отказал. По его словам, они ждали, пока девушка придет, около 10 минут. Он утверждает, что момент похищения он не видел, но слышал как Канатбекова кричала: «На помощь!» «Я лишь подумал, что это традиция, они общались и так женятся. Больше мыслей не было […] Все в деревне так женятся», — сказал Рысбай уулу. Замирбек Раманкулов в ходе допроса также не признал вину, как и на заседаниях первой инстанции. По его словам, в 2-3 часа ночи они встретились с Нурумбетовым и Рысбай уулу. В целом он подтвердил показания показания предыдущих подсудимых. Он также утверждает, что не знал о планах Тенизбаева похитить девушку, а когда его попросили помочь в этом, отказался, ссылаясь на повреждение руки. По его словам, момент похищения он не видел и до того, как похитили Канатбекову, отошел от машины и разговаривал по телефону около 10 минут. После этого допросили Бактыгуль Шакенову, тетю Айзады Канатбековой. Она сказала, что поддерживает свои показания, которые она дала на заседаниях первой инстанции и не имеет дополнений. Следующее заседание по этому дело состоится 27 декабря. На нем должны пройти прения сторон. Похищение и убийство Айзады Канатбековой Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки. В течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев. 10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев. Однако, Нурбек Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в министерстве. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность, а в патрульной милиции говорят, что он не работает в органах внутренних дел. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, расследует бишкекское управление ГКНБ. Это следствие длится уже больше полугода и неизвестно на какой оно стадии. Потерпевшая сторона заявляет, что следственные мероприятия не ведутся и возможно дело закрыли. Однако, ГКНБ говорит, что следствие идёт, а Генпрокуратура заявила, что дело «находится на особом контроле» надзорного органа. Читать по теме: ГКНБ еще не завершил расследование по делу о халатности милиционеров, приведших к убийству Айзады Канатбековой

