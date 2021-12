Пресс-служба Верховного суда сообщила, что судебная коллегия отменила решение Бишкекского горсуда по делу бывшего депутата Карганбека Самакова, принятое 2 сентября. Дело направлено на новое рассмотрение в Бишкекский горсуд в ином составе суда. Карганбек Самаков. Фото: Кыргызтаймс. Сообщается, что жалоба, поданная адвокатом Самакова, удовлетворена частично. В сентябре этого года стало известно, что суд прекратил дело Самакова. Его обвиняли в незаконной трансформации земель с 2015 года. Экс-депутат обжаловал приговор в 2018 году. Тогда Бишкекский горсуд оставил в силе решение Октябрьского райсуда. После смены власти в 2020 году, экс-депутат снова обжаловал свой приговор. В итоге Верховный суд 10 февраля 2021 года сообщил, что приговоры предыдущих инстанций отменены, а дело направили на пересмотр в Октябрьском райсуде Бишкека в ином составе суда. Так, райсуд прекратил дело Самакова, а горсуд поддержал это решение, изменив решение в части ареста имущества. С этим Самаков вновь не согласился и снова подал жалобу. В чем обвиняли Самакова? Дело в отношении экс-депутата Карганбека Самакова и других лиц было возбуждено в 2015 году. А в 2017 году Октябрьский райсуд приговорил Самакова к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет. Сообщалось, что к этому времени экс-депутат уже успел продать земли на $8 млн. Его признали виновным в незаконной трансформации 262 гектаров земли Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году. Других фигурантов дела Кубанычбека Самакова — Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова — суд приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако с учетом амнистий им сроки сократили до пяти лет. По версии следствия, они перепродали трансформированные земли по более высокой цене. В этом им помогали свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев — за это их приговорили к 10 годам тюрьмы. Под документом о трансформации земель подписались бывший первый вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев и экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Их обвинили в незаконном постановлении и оштрафовали каждого на 5 млн сомов. Чем владеет семья Самакова? Издание Factcheck.kg выяснило, чем в 2021 году владеет семья Самаковых. Фактчекеры выяснили, что Самаков во время депутатства имел бизнес, несмотря на то, что это запрещено кыргызским законодательством. «Согласно данным минюста, Карганбек Самаков с 2007 года является соучредителем компании ОсОО «Алтын-Чуй», занимающейся строительно-монтажными работами. Отметим, что на момент основания фирмы Самаков занимал должность депутата Жогорку Кенеша», — сообщили в Factcheck.kg. Также, по данным журналистов, Самаков в 2020 году стал соучредителем компании ОАО «Строительство Капитального Социализма», которая занимается «сжижением и повторной газификацией для транспортирования природного газа». Дети Карганбека Самакова, по информации Factcheck.kg, тоже владеют бизнесом. Самым пробивным из них оказался Кубанычбек Самаков — за ним числится четыре компании. Вместе с отцом был признан виновным в незаконной трансформации земель в 2017 году. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но с учетом амнистии срок сократили на одну треть. При этом Самаков-младший на сегодняшний день владеет двумя производствами: производство промышленных газов «Биотек» и производство очищенных нефтепродуктов в том числе брикетов из нефтепродуктов «БИОПРОМ». Также у него есть «Инвестиционный центр «КА Азия» и компания, занимающаяся оптовой торговлей «ELEGANT-сервис». У другого сына, Амана Самакова, также нашли компанию «Скрепка». Она занимается «оптовой неспециализированной торговлей».

