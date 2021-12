Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что задержанные сотрудник Генпрокуратуры и сотрудник Бишкекского машиностроительного завода водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Их задержали 13 декабря по подозрению в коррупции. Вместе с ними были задержаны еще два гражданина. По данным спецслужбы, организатором коррупционной схемы был сотрудник Генпрокуратуры Ч.Н. — он продал участок на сумму в $460 тысяч другому соучастнику преступления Э.Б. Площадь незаконно отчужденного участка, принадлежащего бишкекскому заводу составляла 62 га. «Так, в ходе следствия установлена непосредственная причастность должностных лиц органов прокуратуры, Госрегистра Сокулукского района и ОАО «БМЗ» к организации данного преступления», — сообщили в ГКНБ. Отмечается, что следствие и поиск других причастных к этой схеме продолжается. Бишкекский машиностроительный завод — правопреемник бывшего завода им.В.И.Ленина. Учредителем завода является кабинет министров в лице ФУГИ. Распродали земли. Сотрудник Генпрокуратуры задержан по подозрению в коррупции

