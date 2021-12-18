Не стало еще двух кыргызстанцев с подтвержденным коронавирусом. О том, что они скончались, сообщил республиканский штаб.

Кроме того, за сутки коронавирус подтвердили у 40 человек. Более половины — 21 из них — зафиксированы в Бишкеке.

В Джалал-Абадской области семь, Чуйской пять, по три новых зараженных в Ошской и Иссык-Кульской областях. Один новый зараженный в Таласской.

В Нарынской и Баткенской областях новых заражений не зафиксировали.

Выписаны из больниц по выздоровлению за минувшие сутки были 42 человека. Тем не менее, в больницах все еще остаются 294 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки вакцину получили 9558 человек, из них 4335 первую дозу и 5223 вторую. Ранее минздраве сообщили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне.

В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин: