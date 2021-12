В Кыргызстан доставили турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе президента, отметив, что Садыр Жапаров лично осмотрел поступившие беспилотники. Главе государства рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу. Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров возле беспилотника «Байрактар». Фото: пресс-служба президента Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров наблюдают за беспилотником «Байрактар». Фото: пресс-служба президента В сообщении отмечается, что «Байрактар» поступили на вооружение Пограничной службе ГКНБ. Однако, не уточнили сколько единиц беспилотников поступило в страну. «Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ», — сообщили в пресс-службе президента, но не уточнили сколько потрачено денег. Беспилотник «Байрактар». Фото: пресс-служба президента Беспилотник «Байрактар». Фото: пресс-служба президента Обновление вооруженных сил О том, что Кыргызстан закупит у Турции беспилотники первым сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ещё 21 октября. Кроме того, он рассказал, что Кыргызстан закупит у России беспилотники «Орлан-10E». «Сейчас в Турции делают для нас беспилотники “Байрактар”. Такие есть только у пяти стран и одной из них будет Кыргызстан. Скоро она поступит к нам. В настоящее время в Турции обучаются и готовятся к управлению [беспилотником] наши люди», — сказал он, но не уточнил сколько единиц беспилотников планируется закупить. О том, что Кыргызстан будет обновлять свои вооруженные силы говорил и президент. Так 21 октября Жапаров передал Погранслужбе ГКНБ 40 бронированных внедорожников для укрепления госграниц. По словам Ташиева, на эти внедорожники потратили около 300 млн сомов из республиканского бюджета. Передача техники для Погранслужбы ГКНБ. Фото: пресс-служба президента Выступая на церемонии передачи 21 октября Жапаров подчеркнул, что покупка этой техники, не подготовка к конфликту, а подготовка для обеспечения безопасности. «Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким», — заявил Жапаров, добавив что в МВД и Министерстве обороны также будут улучшать техническую базу. Он добавил, что прошла инвентаризация всей военной техники и ее планируют обновить весной 2022 года. Что это за беспилотники? Беспилотники семейства Bayraktar выпускает турецкая частная компания Baykar Makina. Самая успешная продукция компании — это ударный беспилотник Bayraktar TB2. Он способен нести до 4 ракет или бомб и обладает большой продолжительностью полета. Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: официальный сайт производителя Её турецкая армия успешно использует с 2014 года. Так эти беспилотники они использовали в своих спецоперациях в Сирии и Ливии. Кроме того, Азербайджан использовал эти беспилотники в военном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, где по словам экспертов, он и показал свою эффективность. «Собственно говоря, Нагорный Карабах стал витриной возможностей турецкой оборонной промышленности по производству беспилотников», — отметил в эфире «Настоящего времени» российский военный эксперт Дмитрий Литовкин. Кроме Азербайджана, этии беспилотники закупили Украина, Катар и Ливия. А недавно, первым в Центральной Азии Bayraktar TB2 закупил и Туркменистан. По словам совладельца Baykar Makina Сельчук Байрактар, который является зятем президенту Турции, интерес к Bayraktar TB2 растет во всем мире. «К настоящему моменту подписано свыше десяти соглашений. По некоторым из них реализован экспорт», — рассказал он «Анадолу» в начале сентября.

