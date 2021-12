Организация Объединенных Наций 16 декабря на пленарном заседании объявила 2022 год «Международным годом устойчивого горного развития». Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Заседание ООН. Фото: МИД Дипмиссия Кыргызстана в Нью-Йорке отметила, что эта инициатива была озвучена президентом Садыром Жапаровым на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. «В текущем году это стало третьей резолюцией, посвященной устойчивому развитию горных регионов, принятой по инициативе Кыргызстана. Первая резолюция под названием «Природа не знает границ…» была принята 16 апреля в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН, вторая – «Усиление мониторинга и исследований горных ледников» принята 23 ноября в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО», — отметили в пресс-службе МИДа. Также сообщается, что резолюция о Международном годе устойчивого горного развития была принята единогласно всеми государствами-членами ООН. В МИД также добавили, что в течение следующего года будет продвигать инициативу Кыргызской Республики по принятию ООН «Пятилетия действий по развитию горных регионов» на период с 2023 по 2027 год. Ранее на генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже страны-члены организации приняли резолюцию «Расширение мониторинга и исследований горных ледников», которую инициировал Садыр Жапаров. Читать ещё: В ЮНЕСКО приняли резолюцию по исследованию ледников — ее инициировал Садыр Жапаров Саммит, размещение эвакуированных из Афганистана структур в Бишкеке, членство в СПЧ. Что предложил Садыр Жапаров ООН?

