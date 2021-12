Президент Садыр Жапаров 18 декабря принял участие в открытии нового здания управления Госкомитета нацбезопасности в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. «Выступая перед сотрудниками и ветеранами ГКНБ, он отметил, что открытие нового современного здания является особенным, так как в одном из крупнейших регионов страны созданы условия для выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов национальной безопасности», — отметили в пресс-службе. Садыр Жапаров на открытии управления ГКНБ в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба администрации президента Садыр Жапаров на открытии управления ГКНБ в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба администрации президента Жапаров отметил «четкую и последовательную» работу сотрудников спецслужбы, «которые добиваются больших успехов в борьбе с коррупцией, контрабандой, терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью». «Об этом свидетельствуют результаты ряда громких дел, которые были представлены общественности через СМИ. Результат есть, значит, работа есть», — заявил президент. Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров на открытии управления ГКНБ в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба администрации президента Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров на открытии управления ГКНБ в Джалал-Абаде. Фото: Пресс-служба администрации президента Жапаров подчеркнул, что руководство страны и ГКНБ и дальше будет уделять особое внимание деятельности силовиков и обеспечивать поддержку для полноценной работы каждого сотрудника. Он рассказал, что власти планируют построить еще новые здания для управлений и районных отделов в регионах Кыргызстана. Также планируется строительство многоквартирных домов для сотрудников ГКНБ в Бишкеке и Джалал-Абаде, а также военно-медицинского центра с современным оборудованием и баз отдыха для сотрудников и их семей. Кроме того, по словам Жапарова, планируется построить административный корпус, общежитие и спортивный комплекс Академии имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева и Координационный центр кибербезопасности. В пресс-службе президента добавили, что старое здание ГКНБ в Джалал-Абаде, построенное в 1934 году, не соответствовало требованиям, и были проблемы с его безопасной эксплуатацией.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!