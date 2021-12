В этом году в Баткене не будут устанавливать новогоднюю елку и устраивать уличные празднования. Об этом 16 декабря сообщил руководитель отдела культуры мэрии Баткена Равшанбек Бадалов. По словам Бадалова, такое решение мэрия приняла, чтобы сэкономить городской бюджет. «На сэкономленные средства будет оказана помощь социально уязвимым слоям населения. Новогодняя елка мэра города будет проведена только для детей из социально уязвимых семей и отличившихся на учебе», — сказал Равшанбек Бадалов. Также он отметил, что в начале года на новогодние мероприятия было заложено более 180 тысяч сомов. Однако мэр города Имамназар Бурканов отменил новогодние празднования в связи с большими расходами из-за вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном в апреле этого года. Какую сумму заложили Бишкек и Ош? Мэрия Бишкека планирует потратить на празднование Нового года более 5 млн сомов. В эту сумму входит 25 метровая новогодняя елка и украшение площади Ала-Тоо. Также коммунальные службы украсят фасад зданий и оборудуют декоративные прогулочные аллеи. Однако новогодний фейерверк в столице отменен, такое решение было принято из-за смога. Мэрия Оша потратила 3,2 млн сомов. Пресс-служба мэрии сообщила, что деньги пойдут на украшение новогодней елки, установку на площади трехметрового тигра, так как этот год является годом тигра, проведение новогодней елки мэра, изготовление подарков для детей, украшение улиц, площадей и покупку фейерверков.

