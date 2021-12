Специальный докладчик ООН Мэри Лолор призвала власти Кыргызстана прекратить преследование правозащитника Камиля Рузиева и расследовать вскрытые им правонарушения. С таким заявлением она выступила в Женеве. Лолор отметила, что власти страны выдвинули уголовные обвинения против Рузиева после того, как он разоблачил пытки и неэффективность правоохранительных органов. «Кыргызские власти должны обеспечить господину Рузиеву справедливое судебное разбирательство и эффективно расследовать все утверждения об угрозах и жестоком обращении в отношении него и других правозащитников», – сказала она. Беспокойство эксперта ООН вызывает также и состояние здоровья находящегося под следствием Рузиева. Ее призыв поддержала Тлаленг Мофокенг, специальный докладчик по вопросу о праве на физическое и психическое здоровье. Дело Рузиева Камиль Рузиев. Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус». Он представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и жертв насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь. В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили. Следователь Нурбек Токушев несколько раз угрожал жизни правозащитника. Токушев был уволен после того, как угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову. Токушева также обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Камиль Рузиев. Рузиев обратился в ГКНБ и прокуратуру с заявлением о расследовании угроз и пыток со стороны следователя. Однако правоохранительные органы ничего не предприняли. Так, Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ за их бездействие. Однако 29 мая 2020 года на выходе из суда в Караколе — как раз после заседания, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору Рузиева задержали. Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых Рузиев подал иск. Борца против пыток заковали в наручники и водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности. Паспорт Рузиева оставался у судьи, он мог его забрать и показать, но ему не позволили. Рузиева водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что правозащитника подозревают в «Мошенничестве» и «Подделке документов» (подделка медицинских справок о его лечении, хотя борец с пытками настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали и у него ослабло здоровье). Он сказал, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал. К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела, а на самом заседании следователь сказал, что Рузиев проходит в деле как свидетель. Следователь на суде уверял, что задержал Рузиева, потому что тот не приходил на допросы и правоохранительные органы не знали, где он находится. При этом, следователь был уведомлен заранее, почему Рузиев не может быть на допросе и знал, что тот будет на заседании по рассмотрению иска к сотрудникам ГКНБ. Суд не обратил внимания на нарушения со стороны следователей, их очевидную заинтересованность и отправил борца против пыток под домашний арест. В начале июня 2020 года, после суда, который отпустил правозащитника под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых когда-то представлял борец против пыток Камиль Рузиев. На видео они обвинили его в мошенничестве. Арт посвящённый Камилю Рузиеву. Автор: Татьяна Зеленская Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву. Она заявила, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника. В октябре 2020 года в Каракольском горсуде смягчили меру пресечения борцу с пытками Камилю Рузиеву и он смог покидать Каракол, чтобы продолжить лечение в Бишкеке и провести экспертизу документов, в подделке которых его подозревали, потому что следствие этого не сделало. Позже экспертиза подтвердила, что Рузиев не подделывал медицинскую справку. Читать по теме: Угрозы, борьба и надежда. Я правозащитник в Кыргызстане Больше года преследования. Дело борца с пытками Камиля Рузиева рассмотрит новый судья

