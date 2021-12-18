Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в международный день мигранта обратился к кыргызстанцам, вынужденным покинуть родную страну в поисках работы.

«Хочу обратиться к Вам со словами благодарности и признания за ваш нелегкий труд. Сегодня вы вынуждены жить и работать вдали от Родины, на чужбине, превозмогая тоску по Отчизне и боль разлуки с родными, чтобы заработать им и себе на жизнь. Я знаю, каково это — быть мигрантом и терпеть тяготы и лишения такой жизни вдали от отчего дома», — сказал глава государства.

Он сообщил, что подписал указ, по которому должны улучшить миграционную ситуацию, и дал приказ кабмину создать рабочие места в Кыргызстане — чтобы граждане не были вынуждены покидать страну в поисках работы.

«Мы просто обязаны удержать на Родине умелых профессионалов. Известно, что в любой сфере наибольший вклад в её развитие и процветание вносят именно мастера своего дела. Такие люди, в частности, классные специалисты образования и здравоохранения должны достойно жить и работать у себя на родине, давая глубокие знания будущим поколениям и заботясь о здоровье нашего народа», — сказал президент.

*Сфера образования и здравоохранения в Кыргызстане слабо финансируется, у специалистов маленькая оплата труда и они регулярно подвергаются давлению. Они госслужащие, но не получают от государства жилья, как сотрудники отдельным министерств и спецслужб. 

Президент пообещал новые рабочие места для кыргызстанцев за счет развития промышленности

«В настоящее время мы уделяем особое внимание возрождению промышленности, уже подготовлено несколько проектов. Так, например, возобновляется производство на Кара-Балтинском ковровом комбинате. Запланировано в ближайшие годы построить на местах промышленно-индустриальные и машинно-тракторный парки, хлопко-текстильный кластер и фабрику, несколько цементных заводов и другие проекты, реализация которых потребует привлечения грамотных, опытных специалистов, способных работать с современными технологиями», — сказал президент.

Обратил президент внимание и на нарушение прав мигрантов. Большая часть кыргызстанцев-мигрантов работает в России и нередко подвергается дискриминации. Ранее российское издание «Новая газета» не раз освещало сомнительные уголовные дела, которые возбуждают против мигрантов, преследования, которым они подвергаются и увеличение антимигрантских настроений накануне очередных выборов. Защитница прав мигрантов Валентина Чупик не раз рассказывала о таких случаях, а также жаловалась на пассивность кыргызской дипмиссии в защите прав мигрантов.

«Нам предстоит решить ещё одну серьёзную проблему, это — защита прав и интересов трудовых мигрантов. Мы не должны упускать из поля зрения этот важный вопрос», — сказал Садыр Жапаров.

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Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить

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