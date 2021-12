Президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области рассказал, что в Кыргызстане улучают обеспечение армии. По словам президента, Кыргызстан со времен распада СССР не закупал военную технику и не улучшат таким образом свою армию. «Всегда военно-техническую поддержку оказывали разные страны. В этой связи принято решение усилить армию страны, улучшить ее материально-техническое оснащение, и все это сделать на бюджетные средства страны», — сообщает администрация президента. Ранее стало известно, что в Кыргызстан доставили турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Однако, не уточнили сколько единиц беспилотников поступило в страну. «Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ», — сообщили в пресс-службе президента, но не уточнили сколько потрачено денег. О том, что Кыргызстан закупит у Турции беспилотники первым сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ещё 21 октября. Кроме того, он рассказал, что Кыргызстан закупит у России беспилотники «Орлан-10E». Кроме того, в тот же день Садыр Жапаров передал Погранслужбе ГКНБ 40 бронированных внедорожников для укрепления госграниц. По словам Ташиева, на эти внедорожники потратили около 300 млн сомов из республиканского бюджета. Президент тогда подчеркнул, что покупка этой техники — это не подготовка к конфликту, а подготовка к обеспечению безопасности.

