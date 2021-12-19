Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата по Чуй-Кеминскому округу Медербека Саккараева, который лидировал с 10 152 голосами.

Такое решение комиссия приняла 18 декабря на основании того, что Саккараев не предоставил полную информацию о том, что у него нет второго гражданства.

Кандидат намерен обжаловать это решение в суде.

Медербек Саккараев.

Еще 16 ноября в ЦИК поступило заявление о том, что Саккараев имеет гражданство Казахстана. Тогда ЦИК направило запросы в МИД и другие ведомства.

Выяснилось, что в государственной базе Казахстана кандидат Саккараев состоит как гражданин. Однако сам кандидат принес справку с посольства соседней страны о том, что он утратил гражданство в связи с принятием гражданства другого государства и на данный момент не является гражданином Казахстана.

Но в анкете кандидата этой информации не было указано, хотя требуется указывать дату приема и выхода из гражданства иного государства, в случае если ранее оно имелось.

Позже представитель Саккараева изменил сведения о гражданстве в анкете ЦИК. На этот раз он указал о наличии иного гражданства в период с 2006 года по 2016 год. Но по данным ГКНБ, он стал гражданином Казахстана еще в 2002 году.

Кроме того, другие кандидаты написали заявление в ЦИК с требованием отменить регистрацию Саккараева. В их числе был и Тынайбек Жансеитов, который стоит на втором месте по количеству голосов после Саккараева.

Однако в ЦИК заявили, что определение результатов парламентских выборов по Чуй-Кеминскому округу № 31 приостановлено.

Медербек Саккараев — бизнесмен. Он основатель семеноводческого фермерского хозяйства «Томат КейДжи». Также известен, как глава охранного агентства «Шумкар». Он пытался баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеш в 2020 году. Тогда он был в списке партии «Мекеним Кыргызстан» под № 144. В 2021 году участвовал в парламентских выборах по Чуй-Кеминскому избирательному округу как одномандатник. По предварительным данным ЦИК, он лидировал по количеству голосов.

Саккараева также связывали с нападением на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Кандидатка от «Ата Мекена» Клара Сооронкулова на своей странице в фейсбук заявила, что на Текебаева напали «спортики» мэра Токмока Урмата Самаева и Медербека Саккараева.

Тогда Самаев отрицал связь с нападением и даже утверждал, что готов судиться за клевету.

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