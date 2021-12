За минувшие сутки скончались еще два кыргызстанца с подтвержденным коронавирусом. Только по официальной статистике от вируса погибли уже 2783 человека в Кыргызстане. При этом, известно, что Минздрав ранее убрал из списка погибших кыргызстанцев, у которых кроме коронавируса были и другие серьезные заболевания — они не включены в официальную статистику по смертям за пандемию. За сутки вирус подтвердили у 32 человек. 20 из них зафиксировали в Бишкеке, семь в Джалал-Абадской области, троих — в Баткенской области. По одному заражению в Чуйской и Ошской областях. В Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях заражений не зафиксировали. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 35 человек, но на лечении в стационарах остаются 301 пациент. За прошедшие сутки вакцину получили 5591 человек, из них 2575 первую дозу и 3016 вторую. Ранее минздраве сообщили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне. В стране сейчас бесплатно доступен ряд вакцин: Sinopharm;

Pfizer;

Sputnik Lite;

AstraZeneca;

QazVac;

Moderna. Нужен ли ПЦР-тест при въезде в Кыргызстан, если вы вакцинированы? Разбираемся

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!