Президент Садыр Жапаров посетил Сузакский район Джалал-Абадской области. Там он встретился с местными жителями и озвучил несколько обещаний, которые касаются дехкан. Садыр Жапаров сказал, что в 2022 году фермерам будут предоставлять кредиты под 6%. «Президент напомнил о подписанном им недавно Указе, касающегося освобождения фермеров и крестьянских хозяйств на три года от уплаты земельного налога. Так, с 1 января 2022 года фермеры не будут платить налог с орошаемых земель, пашен и пастбищ. Теперь налог будет выплачиваться из республиканского бюджета», — также сообщила администрация президента. Садыр Жапаров заявил, что лишь 3% от выделяемых государством средств получале фермеры и крестьяне, а 97% получали только крупные бизнесмены, депутаты, министры и губернаторы. Он дал гарантию, что теперь все средства, выделенные животноводам и дехканам, будут получать именно они. «Отныне этот вопрос будет на нашем контроле. С нового года каждый тыйын, выделенный для крестьян, фермеров будет доходить до вас. Мы это гарантируем. Кто позволит себе пойти на нарушение, тот понесет соответствующее наказание с возмещением ущерба государству», — сказал он. Кроме того, президент пообещал рост зарплат, пенсий и пособий в 2022 году, а также обратить внимание на проблемы, озвученные жителями региона — они говорили о водоснабжении района, пахотных земель, а также строительстве дорог и школ.



