Президент Садыр Жапаров заявил, что в 2022 году планируют увеличить зарплаты бюджетников — в том числе врачей. Он сказал это, посещая Джалал-Абадскую клиническую больницу. «Президент отметил, что в следующем году планируется повышение зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе и врачей. Также он затронул вопрос обеспечения жильём. Как подчеркнул Садыр Жапаров, будет рассмотрен вопрос выдачи государственной ипотеки по льготным условиям», — сообщает администрация президента. Президент поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом и сказал, что пандемия показала, в каком состоянии находится медицина. «Поэтому по мере наших возможностей мы строим новые здания больниц, в селах ФАПы. Конечно, хочется все сделать быстро в один миг, но у государства на сегодня пока нет такой возможности. За последние 10 лет мы ушли назад, теперь мы только встаем на ноги, бюджет страны вышел с профицитом», — сказал Садыр Жапаров и сравнил Кыргызстан с ребенком, который только начал ходить. Жилье для бюджетников Медработникам и учителям, хотя они являются госслужащими и получают небольшие зарплаты, если не уходят в частные учреждения, в Кыргызстане не строят бесплатное жилье. При этом сотрудникам отдельных министерств и спецслужб, у которых также ограниченная государством зарплата, с которой сложно накопить на покупку жилья, строят высотные многоквартирные дома. Так что медики и учителя могут только купить жилье — в том числе для них уже есть госипотека. Госипотечная компания в Кыргызстане была создана еще в 2015 году и позволяла бюджетникам и жителям регионов приобрести жилье в ипотеку под 6-8% годовых. В ГИК уже была льготная ипотека, рассчитанная на учителей и медработников, а также других госслужащих. При этом, для ипотеки бюджетникам нужно было иметь первоначальный взнос в 10% от стоимости жилья. А срок ипотеки — 15 лет. При отсутствии первоначального взноса бюджетники могли предоставить ГИК недвижимость в качестве дополнительного залога. Также они могли для первоначального взноса использовать средства, накопленные в пенсионном фонде — но тогда на счету должно быть не меньше 50 000 сомов. А с 25 июля стартовала жилищная программа «Мой дом 2021-2026». Теперь ставка по государственной ипотеке снижена до 4%, а сроки выплаты увеличены до 25 лет. Летом пресс-секретарь Государственной ипотечной компании (ГИК) Жылдыз Бекбаева сообщила «Клоопу», что первоначальный взнос отменен, а желающие получить жилье в кредит, могут отправить запрос через сайт ГИКа. По ее словам, ГИК создаст собственный жилищный фонд и строить многоэтажные дома. Квартиры будут предоставлены в долгосрочную ссуду, а затем приватизированы. Людям с ограниченными возможностями или малообеспеченным семьям были предусмотрены дополнительные льготы на приобретение жилья в ипотеку. В Кыргызстане стартовала программа госипотечного кредитования под 4% Калькулятор: Сколько лет вы будете копить на свое жилье?

