Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с 21 декабря в столице стартуют рождественские ярмарки.

По данным муниципалитета, на ярмарках горожане смогут купить новогодние подарки, сельскохозяйственную продукцию и многое другое.

Новогодняя ярмарка в Бишкеке. Фото: «Кабар»

Одна ярмарка пройдет с 21 по 26 декабря в парке «Ынтымак-2». Время проведения: с 15:00 до 18:00 часов.

Другой рождественский базар запланирован с 21 по 30 декабря на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Он будет работать с 11:00 до 16:00 часов.

В мэрии также напомнили, что на ярмарках все должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.