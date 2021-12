Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с 21 декабря в столице стартуют рождественские ярмарки. По данным муниципалитета, на ярмарках горожане смогут купить новогодние подарки, сельскохозяйственную продукцию и многое другое. Новогодняя ярмарка в Бишкеке. Фото: «Кабар» Одна ярмарка пройдет с 21 по 26 декабря в парке «Ынтымак-2». Время проведения: с 15:00 до 18:00 часов. Другой рождественский базар запланирован с 21 по 30 декабря на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Он будет работать с 11:00 до 16:00 часов. В мэрии также напомнили, что на ярмарках все должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!