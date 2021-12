В Бишкеке в ночь на 18 декабря насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». Ему был 61 год. Сотрудник «Тазалыка». Фото: Пресс-служба «Тазалыка» В пресс-службе УПСМ рассказали «Клоопу», что смертельное ДТП произошло примерно в 01:20 часов на улице Исхака Масалиева. «45-летний водитель Т.Н. направлялся в сторону запада на автомобиле Honda CR-V. Напротив ресторана “Ала-Тоо” он сбил мужчину Т.Ш., который был сотрудником “Тазалыка”. Мужчина умер на месте», — отметили в УПСМ. Сообщается, что водитель был в нетрезвом состоянии. Машину отправили на штрафстоянку. Идет следствие, назначены необходимые экспертизы. Похожее ДТП произошло 12 декабря на проспекте Жибек Жолу. Там также насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу. Мэрия выделит 50 тысяч сомов семье погибшего сотрудника «Тазалыка»

