В Бишкеке в торговом центре Asia Mall 17 декабря установили звезду кыргызской спортсменки, шестикратной чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко.

«Самый запоминающийся день. Открытие моей звезды в Бишкеке», — подписала она свои фотографии.

В тот день также прошла фан-встреча Шевченко. На ней выступили звезды кыргызской эстрады. Сама спортсменка станцевала кыргызский танец под песню Юлии Руцкой «Аппак сүйүү».

Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте.

В общей сложности, у неё порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она победила на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категориях. Она чемпионка в наилегчайшем весе UFC.

В конце сентября этого года она в шестой раз защитила свой титул. Кроме этого, Шевченко снялась в фильме «В синяках» для стриминговой платформы Netflix вместе с Холли Берри.

В декабре в обновленном рейтинге UFC она стала лучшим бойцом среди женщин вне зависимости от весовых категорий (PFP).

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