Уголовное дело в отношении бывшего свергнутого президента Аскара Акаева не прекращалось. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Айбек Самарбеков, опровергнув слова соратника Акаева Бекболот Талгарбекова. Ранее Талгарбеков заявил, что с Акаева сняты все обвинения.

По словам Самарбекова, у следствия действительно на сегодняшний день нет вопросов к Акаеву, но следствие еще не закончилось.

«Поэтому говорить о том, что с бывшего президента сняты все обвинения рано. Следствие продолжается, уголовное разбирательство не прекращалось. Все фигуранты этого дела допрашиваются как подозреваемые. В их числе и Аскар Акаев», — рассказал адвокат в интервью ИА 24.kg.

Он добавил, что его подзащитный отвечает на все вопросы следствия.

«Когда его позовут на допрос в следующий раз — неизвестно. Однако каких-либо ограничений в отношении Аскара Акаева не выставлено, он может передвигаться по стране свободно», — отметил Самарбеков.

В ГКНБ «Клоопу» не дали развернутый комментарий, но отметили, что «следствие продолжается».

Приезд и отъезд Акаева

Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскара Акаев прилетел в Бишкек 14 декабря. Об этом сообщили СМИ ссылаясь на его окружение. На следующий день его допросили в ГКНБ по делу «Кумтора».

«Мы дали подписку о неразглашении. Возможно, его вызовут на допрос еще раз в течение этой недели. Возможно, Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца этой недели», — сказал 15 декабря его адвокат Айбек Самарбеков.

По словам соратника Акаева Бекболота Талгарбекова, 19 декабря бывший президент улетел обратно в Россию, где проживает уже 16 лет.

Аскар Акаев.

Аскар Акаев бежал из страны в 2005 году в результате «тюльпановой революции». Он правил страной более 15 лет. Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными.

Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан — в августе 2021 года он также приезжал в Кыргызстан и его допросили по делу «Кумтора».

Тогда в Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу. За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине.

После того, как Акаев улетел, ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В документе говорилось, что Акаева досрочно привлекли к уголовной ответственности по нескольким соглашениям, заключенным во время реализации проекта.

Читать по теме: «Масштабная коррупция на протяжении всего сотрудничества». ГКНБ представил предварительные итоги расследования по «Кумтору»

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