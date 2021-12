Фото: Pixabay. С конца ноября 2021 года весь мир обсуждает появление нового штамма коронавируса «омикрон». Самое большое число заражений по миру наблюдается в Южной Африке и Великобритании. 15 декабря агентство по охране здоровья сообщило, что в Великобритании зафиксировано уже более 10 тысяч заражённых новым штаммом. Там же зафиксирована первая смерть от «омикрона». Многие страны Европы, опасаясь прихода нового штамма в страну, ввели ограничения и усилили подготовку больниц. В Кыргызстане случаи заражения новым штаммом не зарегистрированы, однако у многих граждан есть опасения ввоза «омикрона» в страну. Они также переживают, что страна, как во время «чёрного июля», может оказаться не готовой к массовому заражению и оказанию помощи больным. Рассказываем, что это за штамм и что рассказал о нём министр здравоохранения Кыргызстана. Что сказал министр? На встрече по секвестированию 20 декабря министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев высказался о ситуации с новым штаммом «омикрон» и подготовке властей к возможному случаю его ввоза в страну. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, сейчас трудно сказать, когда в Кыргызстане будет зафиксирован первый случай заражения новым штаммом. «Один Бог знает, может, уже сегодня вечером прибудет. С Россией, где уже есть “омикрон”, у нас в день 5 рейсов», — сказал он. Бейшеналиев тем не менее заявил, что страна полностью готова к приходу нового штамма. «Наши возможности по госпитализации сейчас в 2 раза больше, чем во время “черного июля”», — заявил глава минздрава. Он также отметил, что на уровне министерства здравоохранения он взял на себя ответственность и ограничения в стране пока вводиться не будут. «Мы не можем поддерживать экономически население, как другие страны», — объяснил министр. В интервью 24.kg он позже заявил, что новый штамм, тем не менее, распространяется очень быстро. «Допустим, стоят 20 человек. Если кто-то из них болел коронавирусом, то передавалось еще двум-трем человек при контакте. При омикроне болезнь передается всем моментально, заражаемость быстрая. Во-вторых, так как это новый вид коронавируса, симптоматика еще изучается. Но предварительные исследования показывают, что они почти схожи с COVID-19. И лечение похоже. Единственное, боимся, что из-за быстрой заражаемости в течение трех-четырех дней получим массовое инфицирование, и медики не будут успевать помогать», — сказал он. Что это за штамм? 26 ноября ВОЗ объявила новый вариант SARS-CoV-2 и присвоила ему наименование «омикрон». Данных о нём пока мало — ученые по всему миру всё ещё проводят исследования об особенностях этого варианта. Учёная. Фото: Japanexperterna.se Однако известно, что на фоне предыдущих штаммов «омикрон» выделяется большим количеством мутаций, которых больше 50. Исследования, проведенные в ЮАР, Германии, Швеции, США, а также компании Pfizer, показали, что двух доз вакцины от нового штамма теперь недостаточно. Результаты исследования Имперского колледжа Лондона показали, что риск повторного заражения «омикроном» более чем в пять раз выше, и он не показал никаких признаков того, что он не так опасен, как вариант «дельта». «”Омикрон” был связан с более высоким риском повторного заражения в 5,4 раза по сравнению с “дельта”», — говорится в исследовании. Как и где он появился? О появлении нового штамма (варианта) коронавируса «омикрон» стало известно в конце ноября в Южной Африке. В Национальном институте инфекционных болезней ЮАР сообщали, что новый штамм распространился довольно быстро. Врач и пациент в полевом госпитале в Южной Африке. Фото: IMF Focus | Healthcare Его появление вызывает большой интерес у ученых, поскольку он не является мутацией предыдущего варианта. Предположительно, он возник или развивался параллельно с вариантами «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». У ученых есть три теории относительно того, как и где мог появиться новый штамм. Согласно первой теории, «омикрон» появился на юге Африки во время вспышки коронавирусной инфекции в зимнее время. И многие люди уже успели переболеть новым штаммом, не подозревая об этом. Согласно второй теории, «омикрон» мог появиться у людей с ослабленным иммунитетом, которые заразились COVID-19. Сторонники этой теории считают, что, поскольку люди с ослабленным иммунитетом дольше борются с коронавирусом, у него есть время мутировать, и воспроизвести вариант, способный обойти иммунный ответ. Третьей теорией происхождения «омикрона» является то, что вирус мог находиться в организме животного, затем мутировать и в виде омикрон-варианта передаться человеку. По данным ВОЗ, на сегодняшний день «омикрон» зарегистрирован уже в 89 странах мира. По словам спецпосланника по борьбе с COVID-19 ВОЗ Дэвида Наборро, новый штамм удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. Он отметил, что такая тенденция приведет к тому, что уже через неделю ситуация с коронавирусной инфекцией в мире будет в 8 раз хуже, а через две недели – в 40 раз. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что этот вариант уже присутствует в большинстве государств мира, «даже если он еще не обнаружен». Тедрос Аданом Гебрейесус. «Омикрон распространяется со скоростью, которую мы не видели ни в одном предыдущем варианте. […] Даже если “омикрон” действительно вызывает менее тяжелые заболевания, само количество случаев может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения», — сказал он. Глава ВОЗ при этом отметил, что одна только вакцинация не поможет остановить распространение «омикрона». По его словам, необходимо сохранять и другие меры, уже доказавшие свою эффективность, такие как обязательное ношение защитных масок в людных местах и соблюдение дистанции. Вакцинация в Кыргызстане В Кыргызстане очень низкие темпы вакцинации. На 20 декабря в стране вакцинированы только 968 654 человек. Это 14,6% населения страны. Пункт вакцинации в Бишкеке. Фото: КНИА «Кабар». За всё время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 184 218 случаев заражения COVID-19. Всего скончались 2 784 человек. Выздоровели 179 311. Сейчас в Кыргызстане доступны ряд разных вакцин: Sinopharm

Moderna

Sputnik V

AstraZeneca

QazVac

