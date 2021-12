Женщин в Кыргызстане все реже назначают на высшие руководящие посты в стране. Разбираемся, почему так происходит и к чему это может привести. Материал создан при поддержке Медиасети. Элегантно одетая молодая женщина входит в редакцию «Клоопа». На ней строгий черный костюм и разноцветный шарф, повязанный на шее в виде банта. Она неспешно проходит среди столов, здоровается с журналистами и заходит в комнату для интервью. Это Эльвира Сурабалдиева — одна из немногих женщин, занимавших должность в правительстве Кыргызстана. В 2004 году Эльвира Сурабалдиева впервые пришла на госслужбу — ее выбор пал на Социальный фонд. По словам Эльвиры, она всегда хотела «служить государству» и после того, как закончила учебу за границей, решила подать документы на работу в один из госорганов. «В соцфонде работала моя подруга, мы как-то с ней пересеклись, и я сказала ей о своем желании пойти на госслужбу. Подам документы — куда примут, туда примут. Подруга сообщила, что в Соцфонде была вакансия ведущего специалиста, я пошла и отнесла туда документы. Меня приняли», — рассказывает Эльвира Сурабалдиева. За почти 20 лет Эльвира Сурабалдиева смогла поработать в парламенте VI созыва, правительстве и возглавить Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в сложнейшее для страны время — Кыргызстан находился в политическом кризисе после смены власти в октябре 2020 года. Однако далеко не многим женщинам удается построить карьеру в исполнительной власти. Женщин во власти с каждым годом все меньше С середины 90-х годов женщин на руководящих постах становится все меньше – об этом говорят исследования. В 1996 году в правительстве Кыргызстана было шесть женщин-руководительниц министерств – 36% от всех высших чинов. В 2001 году этот процент снизился до 24%, а к 2008 году и вовсе упал до 15%. После революции 7 апреля 2010 года впервые страну возглавила женщина – Роза Отунбаева. Хотя в правительстве Отунбаевой не было женщин среди министров, именно они представляли ее в парламенте и правительстве. 1 декабря 2011 года Розу Отунбаеву на посту президента сменил Алмазбек Атамбаев. Собранные нами данные говорят о том, что с 2011 года на высшие должности в правительстве в разное время президенты назначали в среднем двух-трех женщин — всего за десять лет их было около двадцати. Женщины в основном занимали посты вице-премьер-министров, руководили министерствами здравоохранения, образования, финансов и юстиции. Самый последний состав кабинета министров*, назначенный в октябре 2021 года президентом Жапаровым, — один из худших по представленности женщин. Из двадцати членов кабмина только одна женщина — Динара Кутманова, возглавившая новое Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. * С 2021 года «правительство» Кыргызстана называется «кабинетом министров». Женщины практически никогда не становились главами областей. За всю историю современного Кыргызстана было только четыре женщины-губернатора, в то время как мужчин было более ста. Эти женщины были полномочными представительницами в Баткенской, Таласской Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. Две из них были назначены на свои должности после апрельской революции 2010 года. При этом каждая уже имела солидный багаж работы на госслужбе. Среди мэров городов республиканского значения — Бишкека и Оша — и вовсе не было ни одной женщины. Они становились вице-мэрами и в основном курировали социальные вопросы. Но за последние 10 лет среди всех вице-мэров было менее 20% женщин. Мужчинам высшие должности, женщинам – низшие По всему миру женщин гораздо меньше на высших государственных должностях, чем мужчин. Существует лишь несколько стран, в которых число женщин среди министров превышает число мужчин — в основном это страны Европы, США, Канада, но среди них есть латиноамериканская Никарагуа и африканская Руанда. В то же время, во многих странах мира менее 20% женщин занимают министерские посты, а Кыргызстан же с одной женщиной в кабмине находится в самом низу этого рейтинга. Одна из причин такого неравенства — так называемый «стеклянный потолок» — невидимый барьер, не связанный с профессиональными качествами женщин, который ограничивает их продвижение по карьерной лестнице. Этот барьер вызван глубоко укоренившимися стереотипами о том, что женщина не может быть хорошим руководителем и ее главная миссия — рожать детей и хранить семейный очаг. Эти стереотипы приводят к тому, что женщины и сами ведут себя менее амбициозно. Арт Александры Титовой Мы проанализировали данные Госкадровой службы страны с 2017 по 2021 годы и выяснили, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин. Если на уровне младших чинов сохраняется относительный паритет женщин и мужчин — 47% женщин против 53% мужчин, то на уровне высших должностей доля женщин сокращается до 11%. Работать и все время доказывать, что «достойна» Проработав пять лет в Жогорку Кенеше, Эльвира Сурабалдиева вновь вернулась в правительство уже на должность вице-премьер-министра и возглавила Республиканский штаб по борьбе с COVID-19. Сурабалдиева говорит, что женщине, чтобы удержаться на госслужбе, нужно прилагать намного больше усилий, чем мужчине – из-за повышенного внимания ко всему, что она делает. «Там, где мужчине достаточно приложить 25% усилий, женщине нужно приложить 250% усилий. На женщину смотрят скептически, в особенности, когда мужчины должны исполнять ее приказы», — добавляет Сурабалдиева. Согласна с Сурабалдиевой и источник «Клоопа», долгое время проработавшая в правительстве. По ее словам, женщине всегда приходится доказывать, что она «достойна» занимать свою должность. Кыргызская политика — очень мужской мир, в котором выстроены свои правила и форматы решения вопросов ( “ужин с пловом” или “пятница в бане”, где все решается быстрее и туда нет доступа женщинам). Есть множество примеров того, как мужчины в курилке согласовывали целые постановления правительства, подписывая их прямо там. К невидимым барьерам относятся и неформальные правила игры, например, непризнание коллеги по кабмину выражается в невозможности получить встречу с ключевыми игроками в парламенте и в правительстве по несколько месяцев. Иногда происходит публичное игнорирование заданных вопросов на заседании. Имеет значение даже отсутствие приглашения на важные для кыргызов семейные мероприятия политического бомонда. Гордое игнорирование этих «мелочей» приводит к тому, что вопросы, которые продвигает женщина в правительстве, могут не решаться долгое время. При этом женщины совмещают работу с домашними обязанностями. В Кыргызстане работающие женщины тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем работающие мужчины. Даже саму профессию и место работы женщины часто выбирают так, чтобы можно было совмещать с домашними делами и тратить меньше времени на дорогу. «Мужчинам легче. Женщины, у которых есть семьи и дети, им физически очень тяжело. Мои родители практически меня не видели. Просыпаюсь, ухожу, ночью прихожу, на работе завтракаю, печеньки, кофе, десять встреч подряд. Женщина, которая нацелена на карьеру, ей в физическом плане очень тяжело», — добавляет Эльвира Сурабалдиева.

Не улыбаться и быть осторожной в словах Арт Александры Титовой Другая проблема, с которой сталкиваются кыргызские чиновницы – домогательства. Большинство случаев сексуальных домогательств происходят в госучреждениях – это показывают результаты исследования, которое провела Кыргызская ассоциация женщин-судей в 2019 году. В нем участвовали 877 женщин из четырех городов Кыргызстана. Выводы таковы — каждая четвертая из опрошенных сталкивались с домогательствами. Исследование показало, что сексуальные домогательства совершают мужчины-руководители среднего и высшего звена. Чаще всего домогательствам подвергаются рядовые молодые сотрудницы. «В среднем уровень сексуальных домогательств в госучреждениях намного выше (80%), по сравнению с частными организациями. По мнению опрошенных женщин, это связано с безнаказанностью руководителей-чиновников и политиков и их личными связями в правоохранительных органах», — говорится в выводах исследования. Выводы этого исследования подтверждает и анонимный источник «Клоопа». По ее словам, харассмент и домогательства в кыргызском правительстве происходят «открыто». Мужчины, имеющие власть, не стесняются открытых физических домогательств на работе. «Женщины, включая руководителей и специалистов, выстраивают целую схему позиционирования, тщательно подбирают гардероб, стараются не улыбаться, быть осторожными в словах. Кроме того, «нежелательно» находиться в кабинете у кого-то долгое время одной, есть много случаев, когда безосновательные слухи уничтожили репутацию многих женщин, которые не смогли доказать, что “всё было не так”», — добавляет источник. «Вымывание» женщин из власти сказывается на всех Еще в 2006 году президент Курманбек Бакиев подписал указ, в котором рекомендовал назначить на руководящие позиции в госорганах не менее 30% женщин. Но поскольку это была рекомендательная мера, квота так и не была достигнута. В исследовании о нарушении политических прав женщин, опубликованном в 2013 году, говорилось, что в Кыргызстане прослеживается «тенденция «вымывания» женщин из сферы управления, в результате чего, происходит забвение понятия «женщина – управленец, лидер». Вместо этого, наоборот, закрепляется стереотип «женщина – плохой руководитель, женщине лучше у семейного очага». За последние 10 лет Кыргызстан меньше всех сократил неравенство между женщинами и мужчинами среди стран бывшего СНГ. Например, в Казахстане индекс гендерного неравенства – показателя, оценивающего доступ женщин к здравоохранению, политической жизни и рынку труда – упал в 3 раза, в Армении – в 2,3 раза, а в Кыргызстане – только в полтора раза. На вопрос журналистов «Клоопа», почему в текущем кабинете министров только одна женщина, в администрации президента ответили, что проблема в отсутствии гендерных квот. «Мы [гендерные квоты] только разрабатываем […] Законом [сейчас] у нас не предусмотрена квота для женщин и поэтому мы сейчас это активно внедряем», — заявили в администрации президента. Там сообщили, что в Национальной стратегии гендерного равенства до 2030 года предлагают ввести норму о 30% женской квоте для всех должностей в исполнительной власти. Но пока этот документ только разрабатывается. Присутствие женщин во власти и политике дает сигнал другим женщинам, что служение государству — это не только «мужская игра». Женщины во власти становятся ролевыми моделями для других женщин, повышая их амбициозность и уверенность в себе. Арт Александры Титовой По данным исследования Всемирного банка, неравенство женщин в экономической жизни сокращает мировой ВВП на 15%. Кроме того, отсутствие женщин во власти вырезает из политической дискуссии целый пласт вопросов, которые традиционно считаются «женскими»: права детей, пожилых людей, многодетных семей и других социально уязвимых групп. Например, в США именно женщины добились принятия декретных отпусков и отпусков по уходу за детьми. «Мужчины только ближе к выборам, если речь идет о парламенте, начинают поднимать социальные вопросы: школы, дороги. А женщины поднимают социальные вопросы все время, потому что женщины не могут полноценно работать из-за неустроенной инфраструктуры — нет детского сада, школы и так далее. Мужчины не занимаются детьми, не возят их в школы, не воспитывают, поэтому эти вопросы их как-будто не касаются», — говорит Сурабалдиева. Сейчас должности председателя кабмина (премьер-министра) и трех его замов, в том числе по «традиционно женскому» соцблоку, занимают мужчины. При этом в стране есть множество женщин, с большим опытом работы в социальной сфере — Алтынай Омурбекова, Ализа Солтонбекова, Чолпон Султанбекова — все они ранее занимали руководящие посты. Нынешний зампредседателя кабмина по социальным вопросам Эдиль Байсалов имеет годичный опыт работы замминистра социального развития в 2012 году, двухгодичную работу послом Великобритании. Но, по мнению администрации президента, этого достаточно. Авторы: Савия Хасанова, Мундузбек Калыков

Сбор и анализ данных: Савия Хасанова, Мундузбек Калыков

Интервью: Анна Капушенко

Редактура: Анна Капушенко, Азиза Раимбердиева, Екатерина Резникова

Иллюстрации: Александра Титова

Верстка: Айдай Иргебаева, Ислам Розиев

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!