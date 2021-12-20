Женщин в Кыргызстане все реже назначают на высшие руководящие посты в стране. Разбираемся, почему так происходит и к чему это может привести.

Материал создан при поддержке Медиасети.

Элегантно одетая молодая женщина входит в редакцию «Клоопа». На ней строгий черный костюм и разноцветный шарф, повязанный на шее в виде банта. Она неспешно проходит среди столов, здоровается с журналистами и заходит в комнату для интервью. Это Эльвира Сурабалдиева — одна из немногих женщин, занимавших должность в правительстве Кыргызстана.

В 2004 году Эльвира Сурабалдиева впервые пришла на госслужбу — ее выбор пал на Социальный фонд. По словам Эльвиры, она всегда хотела «служить государству» и после того, как закончила учебу за границей, решила подать документы на работу в один из госорганов.

«В соцфонде работала моя подруга, мы как-то с ней пересеклись, и я сказала ей о своем желании пойти на госслужбу. Подам документы — куда примут, туда примут. Подруга сообщила, что в Соцфонде была вакансия ведущего специалиста, я пошла и отнесла туда документы. Меня приняли», — рассказывает Эльвира Сурабалдиева.

За почти 20 лет Эльвира Сурабалдиева смогла поработать в парламенте VI созыва, правительстве и возглавить Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в сложнейшее для страны время — Кыргызстан находился в политическом кризисе после смены власти в октябре 2020 года. Однако далеко не многим женщинам удается построить карьеру в исполнительной власти.

Женщин во власти с каждым годом все меньше

С середины 90-х годов женщин на руководящих постах становится все меньше – об этом говорят исследования. В 1996 году в правительстве Кыргызстана было шесть женщин-руководительниц министерств – 36% от всех высших чинов. В 2001 году этот процент снизился до 24%, а к 2008 году и вовсе упал до 15%.

После революции 7 апреля 2010 года впервые страну возглавила женщина – Роза Отунбаева. Хотя в правительстве Отунбаевой не было женщин среди министров, именно они представляли ее в парламенте и правительстве. 1 декабря 2011 года Розу Отунбаеву на посту президента сменил Алмазбек Атамбаев.

Собранные нами данные говорят о том, что с 2011 года на высшие должности в правительстве в разное время президенты назначали в среднем двух-трех женщин — всего за десять лет их было около двадцати. Женщины в основном занимали посты вице-премьер-министров, руководили министерствами здравоохранения, образования, финансов и юстиции.