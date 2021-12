Врач Центра семейной медицины Бахтияр Абсаматов сообщил журналисту «Клоопа», что начал сбор подписей за отставку министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Абсаматов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой снять чиновника с должности. «Уважаемый Садыр Нургожоевич, сколько можно терпеть и не обращать внимания, что творится в медицине? Хочу вам напомнить, что медики которые работают в Кыргызстане, тоже относятся к народу, если вы закрываете глаза на происходящее и бессильны в помощи, то тогда я не знаю, что ещё можно будет сказать», — говорится в обращении врача. Абсаматов отметил, что глава минздрава уже год занимает свой пост, однако «ни одна из реформ которую он сделал, не направлено в пользу народа». «Его выступления только смех и позор. Так почему вы не принимаете меры, что ещё надо предоставить вам, чтобы вы приняли решение», — добавил врач. Он также отметил, что каждое медучреждение может собрать подписи и прислать на электронную почту — absamatov86@mail.ru. Критика работы Бейшеналиева Алымкадыр Бейшеналиев стал главой минздрава в октября 2020 года сразу после того, как депутаты назначили Садыра Жапарова премьер-министром страны. С тех пор Бейшеналиева не раз подвергали критике. Ранее в апреле 2021 года депутат парламента Тазабек Икрамов заявил, что Бейшеналиев должен уйти в отставку. Свое предложение Икрамов высказал, так как Бейшеналиев начал пропагандировать лечение ядовитым корнем аконита*. *Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца. Кроме этого, снять с должности Бейшеналиева предлагал и Комитет парламента по социальным вопросам. Тогда девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо Улукбеку Марипову, который занимал пост премьер-министра. Также медики, юристы и гражданские активисты потребовали привлечь министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева к уголовной ответственности за подвергание риску жизни и здоровье граждан Кыргызстана. А врач Айсулуу Атаканова обратилась к членам научного совета КГМА, в Министерство образования и науки с просьбой провести расследование и отозвать ученое звание Бейшеналиева. Затем 28 апреля парламент рекомендовал премьер-министру Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат, но решение об отставке чиновника не приняли и он до сих пор возглавляет минздрав.

