В Генпрокуратуре допросили экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова и членов временного правительства 2010 года Омурбека Текебаева и Кенешбека Дуйшебаева. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе надзорного органа. Там отметили, что всех троих допросили на прошлой неделе в качестве свидетелей по делу об июньских событиях 2010 года. Омурбек Текебаев, Кенешбек Дуйшебаев и Бектур Асанов Межэтнический конфликт 2010 года С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни на улицах Оша и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение. Тысячи зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику. По официальным данным, в ходе конфликта погибли 426 человек, а более тысячи получили ранения. Памятник «Слезы матерей». Его открыли в 2011 году в память о погибших и пропавших в межэтническом конфликте в 2010 году. Фото: «Азаттык». В июне 2020 года «Азаттык» писал, что при расследовании трагических событий было возбуждено более 5,5 тысяч уголовных дел. «Из них 360 раскрыты. 319 дел переданы в суд, предъявлены обвинения 511 лицам. Временно приостановлено 3919 дел, прекращены расследования по 13 делам. 1391 дело находится в производстве с другими уголовными делами. В данное время уголовных дел, которые находятся на стадии расследования, нет. В то же время, в рамках уголовных дел продолжается оперативно-разыскная работа», — сообщало издание со ссылкой на Генпрокуратуру. Возобновление расследования 3 апреля 2021 года президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ изучить материалы по июньским событиям 2010 года и «предоставить полную информацию о принятых госорганами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения». 16 апреля в ГКНБ сообщили, что возобновили следствие по событиям на на юге страны в июне 2010 года. В Госкомитете пояснили, что проверка будет идти и в отношении должностных лиц Временного правительства по факту содействия незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова. По данным ГКНБ, выезд Батырова* стал одной из причин, которые привели к межэтническому конфликту на юге республики в мае-июне 2010 года. *Кадыржан Батыров был известен как предприниматель из Джалал-Абада и бывший лидер узбекской общины на юге Кыргызстана. Бизнесмен скончался в возрасте 62 года в Одесской области Украины. В 2016 году он покинул Кыргызстан. Власти Кыргызстана назвали его одним из зачинщиков этнического конфликта между кыргызами и узбеками. Позже он был заочно осужден за «Вооруженный мятеж» и «Разжигание межнациональной розни» и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. «В ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов Временного правительства», — сообщили в ГКНБ. Члены Временного правительства. Фото: «АКИпресс» Вместе с этим, оценку получат и действия руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, которые не приняли меры «к предотвращению трагических событий». Выводы комиссий По данным международной комиссии во главе с Киммом Кильюненом, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших имели огнестрельные ранения. «Тысячи человек получили травмы в ходе событий. Данные министерства здравоохранения указали, что 1 900 человек получили медицинскую помощь в больницах. Истинное число получивших травмы, скорее всего, намного выше. Некоторая помощь в больницах не была зарегистрирована», — говорится в отчете комиссии. Кроме того, в отчете говорится, что началом обострения ситуации стал политический вакуум, образовавшийся в результате 7 апреля 2010 года, а правительство не выполнило обязательства по защите граждан. «Временное правительство либо не заметило, либо недооценило ухудшение межэтнических отношений на юге», — отмечалось в отчете комиссии. Последствия межэтнического конфликта в 2010 году. Фото: «Азаттык» Правительство Кыргызстана назвало выводы комиссии «необъективными и односторонними», а его главу Киммо Кильюнена депутаты парламента признали персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну. На заседании в мае 2011 года депутаты дали оценку отчету международной комиссии и приняли постановление, по которому доклад «не имеет юридической силы» в Кыргызстане и в «международном праве». Решение поддержали 95 депутатов парламента. При этом, Кильюнен в интервью «Клоопу» тогда сказал, что ему «очень жаль». «Наша комиссия попробовала сделать хороший, объективный анализ о ситуации в стране и примирении. Мы хотели, чтобы это помогло — это было нашей целью», — заявил Кильюнен. В отчете Национальной комиссии, которая изучала причины межэтнического конфликта, указано, что предпосылками для него послужило то, что ни президент Аскар Акаев, ни глава страны Курманбек Бакиев не занимались «кропотливой работой в области национальных отношений». Также в отчете указано, что борьба за власть в Кыргызстане после революции 2010 года была «воспринята экстремистски настроенными лидерами узбекской общины как благоприятные условия для продвижения во власть и реализации политических интересов диаспоры». По версии авторов отчета, лидеры узбекской диаспоры вели «кампанию в этом направлении, собирая людей на многочисленные митинги» на юге страны. «В дальнейшем эти действия своей заблаговременной организованностью и массовостью как в Джалал-Абадской, так и в городе Оше, Ошской областях переросли в межнациональные столкновения, в которых агрессивную роль сыграли также представители клана Курманбека Бакиева, криминалитета, наркобизнеса, религиозного экстремизма и внешних сил. Всем им нужна была дестабилизация обстановки в Кыргызстане, чтобы использовать ситуацию в своих интересах и целях», — говорится в отчете.

