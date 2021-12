Город Каракол в Иссык-Кульской области принял эстафету от таджикского Душанбе и в 2022 году станет культурной столицей СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Каракол. Фото: КНИА «Кабар» По данным МИД, 18 декабря в столице Таджикистана состоялась торжественная церемония закрытия года «Душанбе — культурная столица СНГ — 2021». Там и состоялась передача эстафету Караколу. В ходе церемонии советник посольства Кыргызстана в Таджикистане Медер Соорбеков отметил, что для Каракола 2022 год станет «показательным во всех социальных и культурных аспектах». В МИДе добавили, что целью объявления культурных столиц является «развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран СНГ». Решение объявить Каракол культурной столицей СНГ в 2022 году приняли президенты стран СНГ в декабре прошлого года. Город Каракол — административный центр Иссык-Кульской области и его промышленный центр. Каракол — четвертый по величине город Кыргызстана. Он обладает богатым историческим и архитектурным наследием. В 2019 году Каракол отметил 150-летие со дня основания. Горы Каракола. Фото: Александра Титова / «Клооп» Одна из достопримечательностей Каракола дунганская мечеть. Фото: КНИА «Кабар» Одна из достопримечательностей Каракола русский православный Свято-Троицкий собор. Фото: КНИА «Кабар» Также город является центром зимнего туризма в стране и носит неофициальное название «кыргызская Швейцария».

