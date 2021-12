Пример рассылки от мошенников. Фото: Facebook – аккаунт Нацбанка КР. Национальный банк Кыргызстана призвал кыргызстанцев опасаться мошенников. Они, прикрываясь именем банка, проводят опросы и пытаются получить доступ к личным данным граждан. Предупреждение появилось в соцсетях финансового регулятора. «Через социальные сети и мессенджеры распространяется информация о том, что якобы Национальный банк проводит опросы, по итогам которых человек может получить вознаграждение в сумме 50 000 сомов. Это неправда! Национальный банк не проводил и не проводит в настоящее время никаких опросов, розыгрышей посредством рассылок сообщений и ссылок на неизвестные сайты», — сообщили в банке. Нацбанк просит граждан при получении такого сообщения не переходить по ссылке, а удалить его и не распространять дальше. «Не предоставляйте свои персональные (контактные) данные — номер своей карты, свой ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC коды (это коды безопасности, последние 3 цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам — никому!» — говорится в сообщении банка.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!