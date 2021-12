Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в сюжете телеканала «Ала-Тоо 24» от 20 декабря появился с синяками на лице. В пресс-службе минздрава пояснили, что синяки у чиновника появился 17 декабря. Тогда на Бейшеналиева упала арча во время посадки деревьев на территории реабилитационного центра «Алтын балалык». Алымкадыр Бейшеналиев с синяком под глазом. Скриншот с видео Алымкадыр Бейшеналиев во время посадки деревьев на территории «Алтын балалык». Фото: пресс-служба минздрава «Он мог взять больничный, но не стал этого делать. Нужно лечить людей и контролировать», — отметили в пресс-службе минздрава изданию kaktus.media. Действительно, на фотографиях до 17 декабря у Бейшеналиева синяков на лице нет. Алымкадыр Бейшеналиев 15 декабря на открытии нового филиала детского сада при минздраве в Бишкеке. Фото: пресс-служба ведомства

