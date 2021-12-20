Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в сюжете телеканала «Ала-Тоо 24» от 20 декабря появился с синяками на лице.

В пресс-службе минздрава пояснили, что синяки у чиновника появился 17 декабря. Тогда на Бейшеналиева упала арча во время посадки деревьев на территории реабилитационного центра «Алтын балалык».

Алымкадыр Бейшеналиев с синяком под глазом. Скриншот с видео Алымкадыр Бейшеналиев во время посадки деревьев на территории «Алтын балалык». Фото: пресс-служба минздрава

«Он мог взять больничный, но не стал этого делать. Нужно лечить людей и контролировать», — отметили в пресс-службе минздрава изданию kaktus.media.

Действительно, на фотографиях до 17 декабря у Бейшеналиева синяков на лице нет.