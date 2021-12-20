Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в сюжете телеканала «Ала-Тоо 24» от 20 декабря появился с синяками на лице.
В пресс-службе минздрава пояснили, что синяки у чиновника появился 17 декабря. Тогда на Бейшеналиева упала арча во время посадки деревьев на территории реабилитационного центра «Алтын балалык».
«Он мог взять больничный, но не стал этого делать. Нужно лечить людей и контролировать», — отметили в пресс-службе минздрава изданию kaktus.media.
Действительно, на фотографиях до 17 декабря у Бейшеналиева синяков на лице нет.
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