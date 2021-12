Азиз Суракматов. В Первомайский райсуд Бишкека поступило уголовное дело в отношении экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова. Об этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на пресс-службу суда. По их данным, рассмотрение по существу дела начнется 27 декабря. В чём обвиняют Суракматова? Азиза Суракматова задержали 26 мая по подозрению в коррупции и незаконном обогащении и водворили в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, Суракматов, будучи мэром столицы, создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек. «В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в ГКНБ. Читать по теме: Три слона, коттеджи и «Самолет». ГКНБ опубликовал список имущества Суракматова 15 июля в Госкомитете сообщили, что Суракматов заключил сделку о сотрудничестве со следствием и выплатит в качестве возмещения ущерба 170 млн сомов. В ГКНБ тогда отметили, что из этого ущерба Суракматов выплатил 150 млн сомов, а «остаток будет возмещаться Суракматовым согласно графика погашения». После этого Первомайский райсуд отпустил Азиза Суракматова под подписку о невыезде «до окончания срока следствия по уголовному делу».

