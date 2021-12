Правозащитники Наццентра по предупреждению пыток 16 декабря посетили детский семейный дом «Лотос». В нем проживают 12 сирот от 4 до 16 лет. По словам правозащитников, условия содержания «унижают человеческое достоинство и представляют угрозу жизни и здоровью детей». Детский дом «Лотос». Фото: Наццентр по предупреждению пыток Детский дом «Лотос». Фото: Наццентр по предупреждению пыток По данным центра, деньги на содержание и питание детей выделяет Ошское городское управление образования. За воспитанниками следят два человека: воспитатель и директор учреждения. «Условия содержания воспитанников не отвечают никаким санитарным требованиям: потрескавшиеся стены с оголенными проводами, обшарпанные обои. При этом всюду мусор и грязь. На кухне еда месячной давности лежит на полу, стоит неприятный запах. Посуда с щербинами и сколами. Краны на умывальниках сломаны. Когда я спросил, как дети принимают водные процедуры, воспитатель ответила, что пока один ребенок держит в душевой кабине лейку для душа, второй умывается, а потом меняются. В спальне матрацы, одеяла и подушки изношенные. Простыней нет вообще», — рассказал и.о. представителя Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области Улугбек Абдулазимов. Детский дом «Лотос». Фото: Наццентр по предупреждению пыток Детский дом «Лотос». Фото: Наццентр по предупреждению пыток Он подчеркнул, что администрация детского дома относится к своим обязанностям халатно. «Элементарно администрация полгода не пользуется стиральной машиной-автомат, потому что не может вызвать электрика и отремонтировать электропроводку. Стирают руками», — сообщил Абдулазимов. После проверки правозащитники дали руководству детского семейного дома «Лотос» рекомендации об устранении нарушений. Также информация о нарушениях передана в компетентные органы. Ранее в Наццентре по предупреждению пыток сообщили, что в школе-интернате №11 в Оше, где постоянно проживают 350 детей, не работает душевая, а в библиотеке школы чувствуется запах сырости. Само здание, где сейчас расположена школа-интернат, было построено еще в 1960-х годах. По их словам, на питание детей из местного бюджета дают 60 сомов в день на одного ребенка, это питание низкокалорийное и не отвечает нормам. Вместо положенных 50 граммов мяса школьники получают не больше 15 грамм. В жилой зоне также нашли нарушения санитарных норм. В спальнях на 18 детей площадь для одного ребенка составляет два кв.м, хотя по нормам должна быть не меньше четырех кв.м. Правозащитники заявили, что эти условия приравниваются к бесчеловечному отношению к детям. Читать еще: Сырость, холод и плохое питание. Правозащитники выявили нарушения в школе-интернате Оша

