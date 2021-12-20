Власти Сузакского района, где жители встречали кортеж президента Садыра Жапарова на обочине дороги, заявили, что сельчане вышли по своей инициативе.

«Это была инициатива народа. Это был выходной день. Сейчас не те времена, чтобы можно было принудить людей выходить куда-то. Мы объясняли людям, что президент там не остановится и не выйдет на встречу, даже если соберутся жители. Но сельчане, видимо, думали, что президент остановится и они с ним поздороваются. Это была инициатива местных аксакалов и молодежи», — рассказал изданию Kaktus.Media аким Баратбек Сыдыкназаров.

По его словам, информация о том, что жителей, в том числе бюджетников, заставили выйти на обочины для встречи кортежа — неправда.

«Люди просто хотели выразить свое уважение», — заявил он.

Такую же версию озвучил глава села Барпы Нурлан Сейитбеков. По его словам, жители хотели вблизи увидеть президента, «который поднимает наше государство». А флажки они могли купить и сами в ближайшем магазине.

«Еще раз повторю: никто никого не принуждал. Тем более бюджетники — врачи и учителя — не подчиняются айыл окмоту и никак от нас не зависят», — сказал Сейитбеков.

Также в СМИ появилось видео с участием аксакалов, которые говорят, что их никто не принуждал. По словам одного из них, «те, кто говорят плохое про Садыра Жапарова, сами плохие».

«Их можно назвать врагами народа. Как они могут не видеть того, что делает Жапаров. […] Мы поддерживаем его и его приближенных. Наш братишка, Камчыбек Ташиев тоже работает. Он разгромил коррупционеров, заставил вернуть деньги. Мы вместе с Жапаровым и Ташиевым», — сказал житель села Барпы.

*Барпы — родное село главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Что случилось?

В сети распространилось видео, на котором жители Джалал-Абадской области встречают кортеж президента Садыра Жапарова на обочине дороги с флажками. Черные тонированные лексусы и гелендвагены проезжают мимо них, громко сигналя.

Это вызвало возмущение пользователей сети. Многие назвали это мероприятие предвестником авторитарного режима, «как в Туркменистане».

Что сказали в администрации президента?

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что из-за распространившегося в сети видео проводится служебное разбирательство «для выяснения всех обстоятельств, в том числе имело ли место принуждение местных жителей».

«Президент выступает против подобных инициатив», — заявил Султанбаев информагентству 24.kg.

Садыр Жапаров 18 декабря поехал в рабочую поездку в Джалал-Абадскую область. Там он вместе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым побывал на открытии нового здания управления спецслужбы, пообещал повысить зарплату медикам в следующем году и ознакомился с ходом строительства тоннеля через перевал Кок-Арт на альтернативной трассе Север-Юг.

Также Жапаров и Ташиев побывали в мечети в селе Барпы, которую построил Ташиев.

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