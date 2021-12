Объединенный мир борьбы (UWW) признал выступление женской сборной Кыргызстана на Чемпионате мира по борьбе в Осло одним из лучших командных выступлений в 2021 году. Так 19 декабря опубликовала подборку самых успешных командных выступлений по итогам года и поместила кыргызстанок на четвертое место. «Женская сборная Кыргызстана по борьбе стремительно взлетела к вершинам мировой борьбы с момента появления Айсулуу Тыныбековой в 2017 году. В этом году их команда продолжает бросать вызов разногласиям, имея троих призеров чемпионата мира, включая двух обладателей золотых медалей», — отметили в организации. Чемпионат мира в норвежском Осло стал для женской сборной Кыргызстана самым успешным в истории, ведь все спортсменки завоевали медали. Так, Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на этом турнире в весовой категории до 62 кг. Тем самым, она стала двукратной чемпионкой мира. Мээрим Жуманазарова также завоевала золото весовой категории до 68 кг, а Айпери Медет кызы завоевала бронзу весовой категории до 76 кг на этом Чемпионате мира.

