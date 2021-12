В Оше устанавливают камеры наблюдения возле мусорных баков. Об этом сообщили в мэрии Оша. Так, местные власти хотят бороться с теми, кто выбрасывает мусор мимо урны или приносит строительные отходы. Отмечается, что камеры пока установили в 20 местах. Фото: мэрия Оша. «Камеры днем и ночью фиксируют любые движения, в том числе лица граждан и номера их автомобилей. Граждан, которые выбрасывают мусор ненадлежащим образом, будут штрафовать. Цель установки таких камер — борьба с горожанами, которые равнодушны к чистоте города», — сообщили в муниципалитете. Они также отметили, что бывали и такие случаи, когда горожане повреждали технику для вывоза мусора, но теперь камеры будут фиксировать все нарушения. Планы по строительству мусороперерабатывающего завода Фото: Мэрия города Ош

В августе 2021 года мэрия Оша сообщила, что турецкая компания Biotrend Energy построит мусороперерабатывающий завод. Компания должна была в течение двух месяцев разработать проект завода и технико-экономическое обоснование. Кроме этого, они должны были профинансировать проект и заняться подготовкой к строительству, проектированием, самим строительством и передачей в эксплуатацию. Однако неизвестно как будет работать завод. Мусор в Оше не сортируется и сваливается в одно и то же место. Также в городе нет специальных сортировочных контейнеров. Мусорный полигон Оша, строительство которого никак не начнется Мусорный полигон Оша, 2018 год. Фото: Нуртаза Абдиев, для Kloop. В 2012 году Европейский банк развития и реконструкции выделил муниципальному предприятию «Ош-Тазалык» 11 млн евро, половина суммы была выдана в виде кредита. Из первоначальной суммы 6,5 млн сомов должны были использовать для строительства полигона. Но в течение девяти лет, тендер на строительство полигона так и не был объявлен. Городские власти объясняли это тем, что они не нашли место для строительства мусорного полигона. В городе не оказалось свободной земли, а соседние районы отказались предоставлять землю. В 2018 году муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» решило построить новый мусорный полигон рядом со старым. Однако строительство до сих пор не начато, несмотря на то, что прошло уже три года. Сейчас мусор из Оша вывозят на свалку в пяти километрах от города. Он был построен в 1950 годы, его площадь превышает 50 гектаров, 23 гектара пока пустуют. Ежедневно из Оша на полигон вывозится около 160 большегрузных машин мусора. В километре от вышеуказанного полигона находится айыльный аймак Жапалак. Местные жители регулярно жалуются на ухудшение экологии и состояния здоровья из-за полигона, который находится в непосредственной близости. 26 июля текущего года местные жители собрались на акцию протеста и сообщили, что горит свалка, а дым от горящей свалки полностью обволакивает село. Они беспокоились, так как свалка не переставала гореть в течение недели. По этой причине они требовали перенести мусорный полигон в другое место. Тогда, руководивший на тот момент предприятием «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов пообещал, что строительство нового полигона начнется в конце 2021 года. Но тот, кто давал обещание за обещанием — Исмаилов стал депутатом городского кенеша от провластной партии «Ата-Журт Кыргызстан». Читать еще: Власти Оша очень долго искали место для новой свалки. Спустя шесть лет его нашли — на месте старой

