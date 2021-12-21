Сборная Кыргызстана по каратэ-до завоевала девять медалей на чемпионате Азии, который проходит с 18 по 22 декабря в Алмате. Об этом сообщило Госагентство по делам спорта.

В Госагентстве рассказали, что среди кадетов серебро завоевала Канышай Турсунбаева (47 килограммов), бронзу — Эльнура Ибрайымова (+54 килограммов), Даниэль Худайбердиев (52 килограмма) и Михаил Адамалиев (63 килограмма).

Среди юниоров золото получила Умида Айсаева (48 килограммов), а бронзу Сезим Эсенкулова (53 килограмма).

Умида Айсаева

В категории молодежи до 21 года (U21) первое место досталось Ольге Мальцевой (+68 килограммов), третье – Калысу Нурланбек уулу (67 килограммов) и Назиму Нурланову (75 килограммов).

Слева направо: Нурланов Назим, тренер и Нурланбек уулу Калыс.

Отмечается, что спортсмены выступают во главе старшего тренера Бакыта Дуйшеева.

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