Глава Госагентства антимонопольной службы Кенешбай Тайлаков на брифинге 21 декабря заявил, что в Кыргызстане не будет дефицита топлива. «На оптовом сегменте в России стабилизируются цены. Декабрьская поставка также идет в сторону снижения. Мы ведем учет. Изучаем поставки, если будет повышение цены, то 2-3 сома максимум», — сказал Тайлаков. Министр экономики Данияр Амангельдиев на этом же брифинге рассказал, что рост цен на топливо произошел из-за скачка в экономике разных стран после снятия коронавирусных ограничений. «У нас пошел резкий рост цен на нефтепродукты. Мировые цены на газ также увеличились. Сегодня благодаря членству в ЕАЭС мы видим, что ситуация на топливном рынке стабильная», — сказал Амангельдиев. Он добавил, что сейчас также идет снижение цены на нефть, что будет сказываться и на снижении цен с нефтезаводов, с которых Кыргызстан получает топливо. «Я могу гарантировать, что правительство примет все меры, чтобы не допустить резкого скачка цен», — добавил министр. Рост цен на топливо О росте цен на топливо в Кыргызстане говорят уже около полугода. Нефтетрейдеры и Госантимонополия не раз отметили, что основная причина роста цен на топливо — рост отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В Госантимонополии подчеркнули, что цены на ГСМ «формируются на основе рыночного механизма» и законодательством не предусмотрено прямое госрегулирование цен на топливо. Регулировать цены государство может лишь тогда, когда цены на ГСМ в течение месяца повысятся на 20% и более процентов. В ноябре в ряде СМИ появилась информация о том, что на некоторых заправочных станциях в Бишкеке установили лимит на дизельное топливо, а некоторые заправки закрываются из-за нехватки ГСМ. После этого Госантимонополия сообщила, что Кыргызстан «обеспечен ГСМ и дефицита не отмечается». При этом в ведомстве отметили, что с начала 2021 года розничные цены на бензин выросли до 70%, а на дизельное топливо — до 50%.

