В Лейлекском районе Баткенской области задержаны двое водителей, которые пытались незаконно провезти контрабандный груз из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ 21 декабря. Фото: пресс-служба Погранслужбы ГКНБ Первая машина, пытавшаяся провезти незаконный груз, была установлена пограничным контролем 20 декабря в селе Эски-Оочу. Пограничники остановили машину марки «Мерседес Бенц Спринтер», но 39-летний водитель, не подчинившись требованию сотрудников, уехал с места задержания. Через некоторое время, его поймали близ сел Жаны-Жер и Максат другие сотрудники пограничного контроля. Во время проверки в его машине нашли 116 рулонов ткани без разрешительных документов. На следующий день, 21 декабря, пограничники задержали еще одно авто марки «Мерседес Бенц Спринтер» в селе Исхак Раззаков Лейлекского района. 29-летний водитель пытался ввезти на территорию Кыргызстана три тонны хурмы. В ведомстве отметили, что у него также отсутствовали документы на груз. Фото: пресс-служба Погранслужбы ГКНБ «На задержанных водителей и на груз заполнены все соответствующие документы, они переданы компетентным органам для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе ГКНБ. С 21 мая текущего года для граждан Кыргызстана и Таджикистана пересекающих границу, на въезд, выезд и транзит действуют временные ограничения. Тогда председатель кабинета министров Улукбек Марипов сообщил, что такое решение принято пока не разрешаться приграничные вопросы. После закрытия границы местные жители организовали народные дружины и стали контролировать перевозку контрабанды. С тех пор были пойманы десятки водителей, которые пытались провезти незаконный груз. Читать по теме: Контрабанда ГСМ в Баткене: следы глав МВД, ГКНБ и депутатов В Баткене подозреваемые в контрабанде стреляли в сотрудников ГКНБ Из Баткенской области пытались вывезти пять редких оленей в Узбекистан. Контрабандистов задержали

