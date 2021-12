В Нарынской области 20 декабря в припаркованной в гараже машине обнаружили тела двух человек — мужа и жены. В пресс-службе УВД Нарынской области сообщили, что инцидент произошел в селе Баш-Кайыңды Ат-Башинского района. Ат-Башы. Фото: АКИpress По предварительной информации, супруги Д.С. и М.Г. отравились угарным газом. Их тела замерзли в машине. Прибывшие на место сотрудники милиции не нашли следов насильственной смерти. Назначены экспертизы. Сообщается, что умершим было 38 и 39 лет. У них осталось пятеро детей. По теме: Отравление угарным газом. В Сузаке погибли трое детей, их мать находится в коме Ученики отравились угарным газом в школе в Алайском районе. Ее признали аварийной еще 11 лет назад

