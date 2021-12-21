В Нарынской области 20 декабря в припаркованной в гараже машине обнаружили тела двух человек — мужа и жены.
В пресс-службе УВД Нарынской области сообщили, что инцидент произошел в селе Баш-Кайыңды Ат-Башинского района.
По предварительной информации, супруги Д.С. и М.Г. отравились угарным газом. Их тела замерзли в машине.
Прибывшие на место сотрудники милиции не нашли следов насильственной смерти. Назначены экспертизы.
Сообщается, что умершим было 38 и 39 лет. У них осталось пятеро детей.
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