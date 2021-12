Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже утвердила результаты парламентских выборов, которые прошли по смешанной избирательной системе. Так 15 декабря ЦИК утвердила итоги голосования по партийным спискам, а до это Центризбирком признал итоги выборов в одномандатных округах. Но, в некоторых из них еще не определены победители и пройдут перевыборы. Позже в Центризбиркоме сообщили, что 22 декабря должна завершиться проверка заявлений от партий и кандидатов об отсутствии препятствий для их регистрации. После этого новоиспеченным нардепам выдадут мандаты. В ЦИК отметили, что первое заседание нового созыва парламента может состояться уже до конца этой недели или до Нового года. Новый 7 созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов, согласно действующей Конституции. 36 мандатов достанутся кандидатам, которые баллотировались по одномандатным округам, а 54 тем, кто участвовал в гонке от партий. Как рассадят парламентариев? Действующий депутат Дастан Бекешев 21 декабря в своем твиттере опубликовал фотографию примерной рассадки депутатов нового созыва парламента. Примерная рассадка депутатов 7 созыва парламента. Фото: Дастан Бекешев Согласно фотографии, в центре зала заседаний расположится фракция «Ата-Журт Кыргызстан», справа от нее будет сидеть фракция «Ишеним», а слева — «Ынтымак». За «Ата-Журт Кыргызстан» будут сидеть 36 депутатов, которые избраны через одномандатные округа. Справа от одномандатников расположатся «Альянс» и «Бутун Кыргызстан», а слева «Ыйман Нуру». Читать по теме: Как будет выглядеть седьмой созыв?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!